Hicimos ver mal a Chivas en el Clásico del miércoles: Herrera

Miguel Herrera, técnico de América, cree que su equipo hizo "ver mal" a Chivas el miércoles pasado, pero no por eso se confía y afirma que sus jugadores entienden que el de mañana es un duelo diferente.

"En un clásico no puedes confiarte por más que hayas ganado. No existe la relajación, no veo porque el equipo piense que el partido va a ser el mismo que el del miércoles", dijo el entrenador en rueda de prensa.

Herrera adelantó la alineación con la que enfrentará al Guadalajara: Marchesín, Aguilar, Valdez, Aguilera, Sánchez, Rodríguez, Álvarez, Ibarra, Ibargüen, Uribe y Castillo, prácticamente la misma propuesta de los azulcremas el miércoles, con Jorge Sánchez y Mateus Uribe en lugar de Carlos Vargas y José Hernández.

Por parte de Chivas, es probable que habrá cambios en el once inicial. El Rebaño no alineó de inicio a Alan Pulido e Isaac Brizuela, dos de sus principales referentes a la ofensiva.

"Espero a un equipo que se entregue, pero no sé lo que vayan hacer ellos", dice Herrera. "Acá dieron un partido así por lo que hicimos nosotros, obvio lo hicimos ver mal, estoy seguro que ellos intentarán hacer un partido protagonista".

Chivas, octavo general, recibe a las Águilas, quinto lugar, mañana sábado a las 19:00 horas en el estadio Akron.

RR