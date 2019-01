"Chucky" Lozano sale del hospital; seguirá protocolo para recuperación

El delantero mexicano, Hirving Lozano, recibió el alta médica del hospital y ya se encuentra en casa, luego de salir con un fuerte golpe en la cabeza durante el partido entre PSV Eindhoven y Groningen.

“Su carga de trabajo se examinará día a día sobre la base de los protocolos aplicables de la FIFA"

Antes del descanso del cotejo del pasado sábado, Lozano Bahena protagonizó un choque con el alemán Tim Handwerker y el atacante tricolor salió en camilla.

El propio estratega Mark van Bommel dijo desconocer la gravedad del contacto y las consecuencias para el mexicano, quien antes de su lesión hizo los goles de la victoria del PSV.

"Hirving Lozano está actualmente bajo supervisión en el hospital, pero no he recibido el diagnostico final. No se ve bien, baso esto debido a que salió en camilla. No puedo decir más sobre ello ahora", declaró el timonel.

Sin embargo, el mensaje de tranquilidad llegó este domingo por parte del cuadro granjero al asegurar que "Chucky" Lozano ya se encuentra en su hogar y entrenará en los próximos días bajo el reglamento de FIFA ante lo delicado que puede ser un golpe en la cabeza.

"Hirving Lozano dejó el Hospital St. Anna y ahora está en casa. Su carga de trabajo se examinará día a día sobre la base de los protocolos aplicables de la FIFA", indicó el PSV Eindhoven.

De tal modo que de acuerdo a lo que ocurra en la semana, el cuerpo médico del conjunto rojiblanco determinará si Hirving Lozano estará en óptimas condiciones para el próximo cotejo frente al Fortuna Sittard.

Gracias a los goles del mexicano en la víspera, PSV Eindhoven mantuvo el liderato de la Eredivisie con 52 puntos para seguir encaminado en busca del bicampeonato.

AC