Chucky Lozano llora durante su presentación con San Diego FC

El mexicano Hirving "Chucky" Lozano fue presentado este jueves como nuevo jugador del San Diego FC, al que llegará para el debut en la MLS en 2025. Durante su presentación, el delantero aseguró que está encantado con las ambiciones del proyecto deportivo del club californiano y que "sería fenomenal" quedarse allí el resto de su carrera.

"Es una liga importante. La MLS está consiguiendo a los mejores del mundo. Para mí es una gran oportunidad para aumentar el nivel de la liga", aseguró Lozano en inglés en su rueda de prensa.

"Chucky", autor del gol que le dio el sorprendente triunfo a la selección de su país frente a Alemania en su primer partido del Mundial de Rusia 2018, tiene contrato de cuatro años y se ve a largo plazo como protagonista en San Diego: "Sería fenomenal quedarme el resto de mi carrera aquí. Después, el tiempo lo dirá".

En una sala de prensa repleta en el Snapdragon Stadium, el evento se abrió con un sentido mensaje del dueño del San Diego, Mohammed Al Mansour, que provocó la visible conmoción de Lozano, quien terminó llorando.

"El trato hacia mí y mi familia es lo más importante, para mí es clave. Creo que toda la gente que trabaja aquí han tenido este sentimiento más profundo hacia mí. Esa emoción es por todo el cariño que me han brindado", dijo el mexicano.

"Me encantó la ciudad, me encantó la gente. Tuve diferentes propuestas, pero esta me llenó en todos los sentidos. Eso fue lo más importante", destacó.

San Diego anunció la semana pasada el fichaje de "Chucky" Lozano como primer jugador designado de la historia del club, al que se incorporará en enero de 2025, cuando la franquicia californiana se estrenará en la MLS.

El equipo destacó el recorrido internacional del mexicano y que espera que su nuevo fichaje es la mejor muestra de las ambiciones de la franquicia.

"Estos seis meses voy a seguir en el PSV y en enero ya me incorporo. No fue difícil, este proyecto, este cariño para mí fue muy importante", dijo el 'Chucky'.

"Están haciendo un gran esfuerzo en traerme. Es una gran responsabilidad y voy a tratar de responder siempre para el club, los fanáticos y la ciudad", prosiguió.

También manifestó su profundo agradecimiento con el técnico Enrique Meza, con el que tiene un fuerte vínculo y que le acompañó en este proyecto.

"Meza es como un padre en el futbol, siempre me ha seguido, tengo mucha comunicación con él. Todos los días me da un consejo diferente. Le tengo mucho cariño. Siempre me apoyó desde el inicio y tengo muchas cosas bonitas de recuerdo", afirmó.

Deja las puertas abiertas para la Selección Mexicana

Lozano no fue incluido en la lista de México para la Copa América, pero subrayó que aceptó la exclusión y que va a trabajar para volver a ganarse una oportunidad.

"La selección, sí me enteré que está aquí en San Diego. Son decisiones que no están en mis manos. Siempre les deseo lo mejor, ojalá que empiecen la Copa América de la mejor manera", dijo.

"Estoy enfocado en mi familia, estamos disfrutando mucho las vacaciones. Yo soy inmensamente feliz yendo a la selección, me encanta ir y lo disfruto. Cada oportunidad que me dan siempre me entrego al máximo. Estoy totalmente abierto y ojalá pueda seguir yendo", prosiguió.

"Voy a seguir jugando, demostrando la calidad que tengo. Voy a demostrar en la cancha, eso es lo más importante. Ojalá pueda seguir yendo", concluyó.

Tom Penn, consejero delegado del San Diego, acompañó a Lozano en su presentación y subrayó el perfil ganador del mexicano, que, dijo, "ganó en todos los sitios en los que jugó".

También insistió en el hecho de que Lozano dio su disponibilidad al proyecto 'Right to Dream' (Derecho a soñar), con el que el club pretende impulsar el futbol en la comunidad californiana.

