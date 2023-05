Chucky Lozano dice que sufrió el título en Italia

Hirving Lozano aceptó que el título de Serie A logrado con el Napoli ha sido el que más ha sufrido en su carrera.

El mexicano dijo que le ha costado mucho trabajo el hacerse de un lugar en el cuadro napolitano y por eso hay que festejarlo de gran forma.

Expresó el mexicano que lo que sucedió en cuanto terminó el juego contra el Udinese, “es una locura. Desde que pitó el árbitro, los aficionados se brincaron a la cancha y nos abrazaron y besaron, es un poco de lo que nos espera en Nápoles”.

Reiteró que lo que vive “es algo hermoso, increíble, ojalá que se valore lo mucho que cuesta jugar aquí, más a los mexicanos… Por eso de los dedico a todos”, agregó.

La campaña que tuvo el “Chucky” Lozano no fue la más espectacular con el Napoli, pero el delantero mexicano se justificó: “Sé que no se me dieron muchos goles, pero siempre quise aportar al equipo y creo que lo hice en otras fases del juego, hice lo que me pedía el entrenador... Generaba jugadas y eso lo vio el técnico y por eso jugaba más, eso lo he hecho muy bien”.

Ahora es tiempo de festejar. “Lo vivo al máximo, nunca había sufrido tanto para lograr un título”, concluyó.