El delantero mexicano del Napoli, Hirving "Chucky" Lozano, aceptó que los médicos le aseguraron que pudo perder la vida en la lesión que sufrió en la copa Oro.

"Muchos médicos me lo dijeron, hasta pude perder la vida y te da mucho temor en esas ocasiones, porque dejas dos niños, a una señora sola y fue un golpe muy duro y te hace pensar muchas cosas", dijo "Chucky" Lozano en entrevista para ESPN.

"Claro que sí (me asusté). Fue una lesión fuerte, gracias a Dios no pasó a mayores".

El delantero del Napoli sufrió un choque en el partido de la Selección Mexicana ante Trinidad y Tobago el pasado mes de julio, y para "Chucky", la situación no fue nada fácil de digerir; acepta que tuvo mucho miedo, ya que pudo no volver a caminar, o incluso pudo perder un ojo.

"Claro que sí (me asusté). Fue una lesión fuerte, gracias a Dios no pasó a mayores. Un poquito más, menos, izquierda o derecha, me pude quedar paralítico o perder el ojo porque se abrió todo, entonces tengo la cicatriz. Fue complicado. Tuve mucho miedo, pero mi esposa pudo estar conmigo y apoyarme", contó "Chucky" Lozano en la entrevista.

Pero el mexicano pudo recuperarse sin ninguna eventualidad, e incluso esta temporada con el Napoli ya logró anotar un gol y dar un par de asistencias en un inicio de campaña de ensueño para su equipo, ya que marchan como líderes de la Serie A, con un pleno de victorias.

Se espera que el mexicano esté en la convocatoria de Gerardo "Tata" Martino, para los partidos de eliminatorias mundialistas de la Selección Mexicana que se llevarán a cabo en el mes de octubre contra Canadá, Honduras y El Salvador.

