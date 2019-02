“Chofis” López volverá a entrenar con Chivas en dos semanas

Chivas intentó evitar la operación en la rodilla izquierda de Eduardo López, pero el tratamiento conservador no dio resultado y tuvo que someterse a la cirugía, para terminar con el problema de menisco de una vez por todas.

El doctor Rafael Ortega, precisó que “Chofis” ha respondido de buena manera al todo el proceso post operatorio y según sus cálculos en poco tiempo ya se le verá entrenando con el primer equipo del técnico José Saturnino Cardozo.

“Creo que Eduardo estaría, según mis cálculos sin tener precisión de mis apuntes de expediente, en dos semanas, seguro estoy que lo veremos ya en los entrenamientos. Ha reaccionado muy, muy bien a todo el procedimiento”.

El “Atotonilco” precisó que el volante ofensivo del Guadalajara, sufrió jugando con la lesión, porque el dolor era mucho y de alguna manera le impedía dar todo su potencial.

" Al ser un jugador encarador, estaba disminuido para mostrarse, eso es real ".

“Eduardo López va en un 50 por ciento, va bastante bien, creo que regresará a muy buen nivel, al nivel que le conocíamos porque realmente la lesión que tenía, no le permitía jugar. Él estaba haciendo un esfuerzo demás, extra por querer estar en la cancha y finalmente este problema que tenía lo distraía. Al ser un jugador encarador, estaba disminuido para mostrarse, eso es real y es importante que no le moleste”.

A la lesión de inicio se le dio su tiempo, se intentó curarlo con alternativas, pero al final fue inevitable proceder con la intervención, ya que el desgaste que tenía el jugador y las molestias, eran muchas.

“El cuerpo médico de Chivas le dio sus tiempos, se dio la oportunidad no quirúrgica y finalmente no resultó. Por eso se pasó al tratamiento quirúrgico. Te aseguro que Eduardo regresará a un muy buen nivel. No nada más va a regresar, sino que lo hará a un muy buen nivel”.

RR