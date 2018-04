Chivas y Toronto, con el Mundial a la vista

El Club Deportivo Guadalajara y el Toronto FC de la MLS están llamados a hacer historia.

Atrás quedaron semanas de lucha, días de entrenamientos intensos y algunos problemas extracancha. Ahora el momento ha llegado. El partido de vuelta de la gran Final de la Liga de Campeones de Concacaf se disputará esta noche en punto de las 20:30 horas en el Estadio Akron de Zapopan, con ventaja para las Chivas que regresaron de la ciudad canadiense con un marcador favorable de 2-1, y ante su gente están listos para dar el cerrojazo para lograr un título más en casa y de paso asistir al Mundial de Clubes del próximo diciembre en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos.

El hecho de que Chivas y Toronto caminen por la calle de la amargura en sus torneos locales queda de lado, especialmente cuando un título internacional está de por medio.

Este cotejo dejará marcados tanto a tapatíos como a canadienses, ya que los rojiblancos intentarán conseguir a toda costa un segundo título del área, luego de que en 1962 lograran su primer y único campeonato de esta índole y hoy tienen una oportunidad inmejorable para consumarlo; en contraparte, el equipo que proviene de la provincia de Ontario está listo para ser el primer equipo de la MLS en conseguir este cetro bajo este formato.

Este compromiso no será para nada igual o similar a lo que se vivió en el juego de ida la semana pasada, comenzando con el clima, que será totalmente diferente. Las condiciones meteorológicas beneficiarán a ambos conjuntos, ya que no habrá nieve y no se espera lluvia para la hora del cotejo, además de que la cancha del estadio rojiblanco luce en buen estado, contrario a lo ocurrido en Toronto, donde el terreno de juego se vio afectado por el aguanieve que no dejó de caer durante los 90 minutos.

Además, para Chivas las condiciones cambiarán, ya que en esta ocasión Matías Almeyda sí podrá contar con tres de sus jugadores titulares, es decir que Rodolfo Cota, Edwin Hernández y Jair Pereira ya podrán jugar, esto gracias a que ya cumplieron con sus partidos de castigo, por lo que el Rebaño Sagrado, en el papel, luce un poco más fuerte de lo que presentó en la ida, con jugadores suplentes como Miguel Jiménez, Carlos Salcido y Alejandro Mayorga ocupando un rol estelar la semana pasada y que ahora irían a la banca.

EL EQUIPO OFRECERÁ EL PARTIDO A VÍCTIMAS DE LA TRAGEDIA DEL LUNES

Va por la gente de Toronto

El atentado ocurrido en las calles de Toronto la mañana del lunes, en el que perdieron la vida 10 personas luego de ser atropelladas, ha calado hondo en el Toronto FC, equipo que buscará revertir la desventaja con la que llega a la vuelta de la Final de la Concachampions ante las Chivas. Es por esto que el director técnico, Greg Vanney, y el capitán Michael Bradley, coincidieron en que el encuentro de hoy en el Estadio Akron tendrá un sabor especial para ellos, ya que buscarán darle un poco de alegría a su terruño tras la reciente tragedia ocurrida en la ciudad canadiense.

“Creo que para todos nosotros, estar aquí ayer y seguir lo que sucedía en Toronto nos rompió el corazón. Toronto es una de las mejores ciudades del mundo, ver y leer lo que estaba sucediendo ayer (lunes) no es fácil. Vamos a pararnos en el campo y jugar de una manera en que todos en casa en Toronto estén orgullosos”, comentó Bradley (foto).

NUMERALIA

3 victorias tiene Chivas en casa en Concachampions.

0 goles han recibido en el torneo; a cambio han hecho 9 goles.

1 victoria, un empate, y una derrota tiene Toronto de visita.

5 tantos ha marcado Toronto fuera de su estadio; ha hecho gol en cada visita.