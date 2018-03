Chivas y Tigres igualan sin goles

Chivas y Tigres igualaron 0-0 en partido de la jornada 12 del torneo Clausura 2018 disputado en el estadio Akron, casa de los rojiblancos.

Los equipos ofrecieron un partido intenso, en el que no escasearon las llegadas claras a la meta rival.

Aunque no es el resultado que esperaban, el empate permite que Chivas siga aferrándose a sus lejanas posibilidades de Liguilla, con 12 puntos tras 12 jornadas, a cinco unidades del octavo lugar.

Chivas repitió la alineación que derrotó por 3-0 a los Sounders de Seattle en cuartos de final de Concacahampions el pasado miércoles.

Tigres también repitió el once que inició ante Toronto en el torneo de Concacaf, con la excepción de Gingnac, que no tuvo acción por una lesión en la rodilla. Chivas, por su parte, no pudo contar con Alan Pulido a causa de un esguince en el tobillo derecho.

Los dos equipos se demostraron respeto, sin presionar agresivamente la salida del rival por temor de descubrirse a la defensiva.

A pesar de la prudencia, ambos bandos tuvieron ocasiones de gol. La más clara de Tigres llegó al 21', cuando Valencia disparó a puerta y Pereira desvió de "inglesita" el balón, que llevaba dirección de gol.

Chivas cerró el primer tiempo mostrando su mejor futbol. Al 42' Brizuela hizo que pareciera que Torres Nilo jugaba en cámara lenta con un desborde que Godínez remató de cabeza, pero sin dirección.

El segundo tiempo fue de Tigres, a pesar de la salida de Aquino por lesión al 56'.Los felinos tuvieron cinco ocasiones claras de gol, que no lograron concretar por falta de puntería o por atajadas de Cota.

Chivas tuvo su mejor oportunidad del segundo tiempo al 76', cuando Macías bajó en el área una pelota que Pizarro remató con poca potencia y sin dirección.

Al final, ningún equipo logró concretar frente al marco rival, y el marcador no se movió.

ALINEACIONES INICIALES

CHIVAS (4-2-3-1): Cota; Hernández (R. Cisneros, 82'), Alanís, Pereira, C. Cisneros; Pineda (Sandoval, 70'), Pérez; Brizuela, López (Macías, 66'), Pizarro; Godínez.

TIGRES (4-2-3-1): Guzmán; Acosta, Ayala, Juninho Torres Nilo; Carioca, Dueñas; Damm (Sosa, 77'), Valencia, Aquino (Zelayarán, 56'); Vargas.

ÁRBITRO: Jorge Isaac Rojas

