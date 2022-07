El Rebaño está mal y de malas, pues a pesar de las opciones claras que han tenido y los penales a favor que les han marcado, en el Guadalajara no han sido capaces de conseguir un triunfo en el torneo o cuando menos marcar un gol en la cancha del estadio Akron.

Pese a esta situación, el estratega Ricardo Cadena se mantiene positivo y aseguró que el equipo no puede tirar la toalla en su búsqueda de enmendar rumbo dentro del Apertura 2022.

“Asumirlo con compromiso y responsabilidad, nos ha costado, no hemos estado finos, hemos tenido opciones claras y no hemos podido convertir. No podemos tirar la toalla, tenemos que insistir más y concentrarnos en convertir goles, hoy no hemos sido capaces”, comentó el timonel del Guadalajara.

Este Apertura 2022 ha sido especialmente complicado para el equipo rojiblanco, pues apenas contabilizan cinco puntos de 18 posibles, y a pesar de que sólo ha perdido un duelo de los seis que ha disputado, el Guadalajara se ha estancado en la parte baja de la clasificación.