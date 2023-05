No hay día que no llegue, ni fecha que no se cumpla. Tal como lo prometieron, aficionados del Guadalajara realizaron la caranava rojiblanca.

Tal como lo habían dado a conocer días previos en redes sociales, el punto de reunión fue el Parque Rojo, en avenida Vallarta y Federalismo a la una de la tarde. Ahí, poco a poco comenzaron a llegar los Chivahermanos, y camiones de apoyo que irían rumbo al Estadio Akron.

Cómo fueron pasando los minutos, las calles se fueron pintando de color rojiblanco, y no era para menos, el Guadalajara estaba de vuelta en una final luego de 7 años y muy cerca de lograr su título 13 de liga.

En cada crucero, rumbo a la Minerva, se podía ver a gente con banderas, sombreros, playeras, todo suvenir del chiverío. Niños, jóvenes, adultos de la tercera edad, familias enteras estuvieron presentes alentando desde las calles a su equipo.

Fue casi a las 4 de la tarde que comenzaron a circular rumbo al Estadio Akron. Vehículos, motos y camiones del transporte público repletos de aficionados, incluso en el techo de las unidades, fueron desplazándose, cantando, echando porras, tocando el claxon, con la emoción y la fe intacta de que su equipo saldrá campeón esta noche.

Así pues, sin contratiempo alguno los Chivahermanos llegaron al recinto rojiblanco donde esta noche Chivas y Tigres pelearán por el título de liga.

