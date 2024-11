Después de la victoria ante Chivas y asegurar el pase a la liguilla de manera directa, el director técnico del Atlético de San Luis, Doménec Torrent, aseguró que se fue con felicidad absoluta del Estadio Akron, después de que el fútbol fue justo y le brindó la victoria que le debía a su equipo.

“Felicidad absoluta por el club y la afición. Hemos hecho muchos puntos. Ellos corrieron riesgos hoy, si tienes en la contra y si no, es normal como parten los partidos. San Luis no se mete atrás, te meten atrás. Supimos sufrir. Les pedíamos valentía para llegar. Fue todo al revés porque dejaron 2 vs 2 en defensa. Este equipo tiene alma, gane, pierda. Nos tocaba ganar, el futbol es justo, a lo mejor no fue con Chivas, pero a nosotros nos debía una”, señaló.

De igual manera, enfatizó de manera irónica que tras el logro de los 30 puntos ya se pueden retirar, luego de que es un logro muy especial ya que únicamente tenían en mente mejorar al equipo y sumar unidades.

“Nosotros cuando vinimos aquí, fue intentar mejorar lo del año pasado, no sería fácil porque apenas había llegado a semifinales. Elegí venir a San Luis porque la idea es muy misma. 30 puntos a lo mejor no se repiten, pero quizás nos retiramos después de esto”, agregó.

Al final, aseguró que considera que la última jornada de la Liga MX se tiene que jugar como en las grandes ligas de fútbol, luego de que tienen que disputarse todos los partidos en la última fecha del campeonato.

“La frase es muy fácil, no es fácil llegar a 30 puntos con este presupuesto. Mucho mérito es de los jugadores. Agarramos el equipo con 2 o 3 jugadores que se marcharon y otro que llegó lesionado. Es una broma que les hago. Cuando haces muchos puntos, te tienes que marchar. Pero estoy contento con el día a día y es una broma que nos hacemos. No sabemos si aún jugaremos Play-In o no. Las grandes ligas cuando la gente de Pumas, América, Monterrey, Chivas, cuando se juegan cosas, se juega a la misma hora para que no haya suspicacias. Tiene que acabar el partido de Monterrey y América. Hay que competir”, concluyó.

SV