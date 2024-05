Liga MX: Faitelson explota contra el Monterrey, la "gran mentira" del futbol mexicano

Los Rayados de Monterrey fueron eliminados en las semifinales de la Copa de Campeones de Concacaf por el Columbus Crew de la MLS, quienes los vencieron en el encuentro de ida y en el de vuelta, con un marcador global contundente de 5-2.

Una vez consumado el fracaso rayado, el polémico periodista deportivo David Faitelson arremetió contra el Monterrey, aseverando que "son una mentira".

"Yo creo con todo respeto y sin respeto, a mí me parece que este Monterrey se está convirtiendo en la gran mentira del fútbol mexicano, es una mentira rotunda, este equipo tiene la mayor inversión en la historia del juego. Es un equipo armado y recontra armado en todas y cada una de sus líneas, la nómina más alta de México, de Latinoamérica y el equipo en el campo de juego no funciona ni juega bien, ni es espectacular, ni tampoco va a levantar trofeos, por lo menos en la Concacaf no lo va a levantar ", dijo el conductor de Televisa.

"No veo a este Monterrey con la solidez necesaria para poder trascender en la liguilla que arranca la próxima semana, a mí me parece que este Monterrey es un Titanic con el 'Tano' Ortiz como su capitán, con el 'Tato' Noriega como su directivo y van en picada", sentenció.

Estas declaraciones dividieron las opiniones, pues algunos afirman que tiene razón, mientras que otros sostienen que son un equipo competitivo pero que no logran capitalizar las oportunidades.



