Con motivo del Día del Niño y sobre todo para unir a las familias de jugadores, staff, cuerpo técnico y directiva, el Club Guadalajara tuvo la iniciativa de crear un tríptico gigante en el Club Chivas Verde Valle y este miércoles, aprovechando la jornada libre por el Día del Trabajo, todos los miembros del conjunto rojiblanco participaron de buen humor, incluyendo al propietario Amaury Vergara. La actividad fue impulsada por Azucena Cervantes, Gerencia de Relaciones Institucionales de Presidencia de Grupo Omnilife-Chivas, y fue la oportunidad perfecta para llevar arte al club.

Una pieza clave para que esta actividad se llevara a cabo fue el artista plástico Rodrigo García Menchaca, quien explicó los pormenores del evento, al señalar que "fue una iniciativa innovadora que no solo fomenta la participación de todo el equipo, incluidos los jugadores, el staff y sus familias, sino que también integra a los seguidores en una experiencia interactiva y creativa", dijo el artista plástico, declarado "chiva de corazón".

Y añadió que "al representar un árbol de la vida con elementos relacionados con el futbol, como los balones históricos y el estadio Akron, se destaca la identidad mexicana y el legado del equipo. La inclusión de sellos con las caras de los jugadores y el staff agrega un toque personalizado y lúdico a la actividad.

-¿Qué significa para ti que te hayan tomado en cuenta?

Para mí como artista plástico me llena de orgullo que un equipo como Guadalajara, con la importancia que tiene nacional y no se diga local, me tomen en cuenta como para ayudar y colaborar en esta actividad y obviamente, pues es eso, principalmente me llena de orgullo.

-¿Eres chivahermano?

-Fíjate que sí, curiosamente soy Chiva de corazón, creo que también tendrá algo que ver eso.

-¿Es la primera ocasión que un equipo de futbol te invita a algo parecido?

-Sí, la primera vez, nunca lo había hecho, nunca me habían invitado a nada de similar, yo soy artista plástico y trabajo más bien con mosaico, entonces la parte esta de la pintura no es la más familiar para mí, aunque lo he hecho, pero no es mi costumbre, sin embargo, fue muy padre y un reto muy bonito, y el rollo de generar el tema de los sellos con sus rostros fue a partir de que es parte como de lo mío.

EL DATO:

El tríptico gigante realizado en Verde Valle es una pieza 360 cm x 220 cm , pero dividida en tres balones, desde los primeros de los años 50 y después los años recientes, como semillas alrededor del árbol, en el fondo va a estar el Estadio AKRON.

¿Quién es el artista plástico, Rodrigo García Menchaca?

Rodrigo inicia en 1998 en el diseño y elaboración de artesanías mexicanas para después paulatinamente incursionar en el muralismo y escultura. A partir de 2007 ha logrado colocar obras en lugares como Arabia Saudita, Florida, Texas, República Dominicana, así como en varias ciudades de su país natal, México. De la mano de arquitectos e interioristas encuentra en la combinación de elementos y colores, dar realce con las piezas a las áreas que le son encomendadas, utilizando principalmente materiales como vidrio, mosaico, esmaltado, madera y herrería.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF