Más allá del pase a las Semifinales del Clausura 2022, Chivas y Atlas saben que se juegan el orgullo en estos Cuartos de Final de la Liguilla del futbol mexicano.

Sabedor de esto Fernando Beltrán, futbolista del Rebaño, no tuvo empacho para mandar un mensaje a los Zorros al asegurar que el chiverío es el equipo representativo de la ciudad de Guadalajara.

“Al Atlas lo quiero enfrentar como sea, la verdad a mí me da igual cómo estén, si están arriba o si están abajo, cuando juego contra ellos sólo les quiero ganar y no hay más. Ahora que están arriba no hay por qué respetarlos más, y cuando están abajo no hay que tener compasión, para nada, es ganar este partido. Es contra Atlas y hay que ganar como sea para demostrar que somos el alma de Guadalajara”, comentó el mediocampista.

Durante los últimos dos Clásicos Tapatíos Chivas no ha podido vencer a los Rojinegros del Atlas, sin embargo el Rebaño ha logrado eliminar a los Zorros en el último par de ocasiones en que ambas escuadras se toparon en Liguilla.

