Chivas viaja rumbo a Chicago con múltiples bajas de cara al amistoso ante León

De cara al compromiso de Chivas en los Estados Unidos, el estratega Gabriel Milito dio a conocer su lista de convocados, en la que destacan múltiples ausencias, debido a los compromisos con la Selección Mexicana y elementos que continúan lesionados.

Serán un total de diez elementos que no podrán estar en el juego ante León este domingo en Chicago, de los cuales cinco de ellos se perderán el partido después de que buscan estar en óptimas condiciones para el juego del siguiente sábado ante América.

Roberto Alvarado y Raúl Rangel se encuentran con la Selección Mexicana, mientras que Hugo Camberos y Yael Padilla están concentrados de cara a la Copa del Mundo Sub-20, al igual que Santiago Sandoval está con el representativo nacional Sub-18.

Para el compromiso amistoso, Gabriel Milito y su cuerpo técnico determinaron esperar y no arriesgar a los elementos lesionados de su equipo, por lo que elementos como José Castillo, Daniel Aguirre, Alan Pulido y Richard Ledezma no hicieron el viaje.

Además de las bajas de los elementos lesionados, Luis Romo se unió a la lista de futbolistas que se quedarán en Guadalajara, con la finalidad de dosificar las cargas de trabajo.

Ante las múltiples bajas en el equipo, el estratega argentino echó mano de dos elementos de las fuerzas básicas de Chivas, el portero Robinho Romero y el mediocampista Diego Covarrubias, ambos futbolistas de la categoría Sub-21.

Los convocados de Chivas ante León:

Porteros: Oscar Whalley, Robinho Romero

