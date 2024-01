El Guadalajara cada vez está más cerca de concretar el regreso de Javier Hernández a Verde Valle, y ante este posible fichaje el gremio del futbol mexicano reconoce el aporte que puede tener el delantero en el vestidor rojiblanco.

Por lo menos así sucede con Efraín Flores, ex técnico de Chivas que considera que Javier será el líder que tanta falta ha hecho en el Rebaño durante los últimos torneos de la Liga MX.

“Desde la parte deportiva ojalá y me equivoque, pero si toda la afición cree que va a ser la solución para darles un campeonato a las Chivas me parece que no sería injusto darle toda esa encomienda, sin embargo, creo que más allá de lo deportivo con algunos goles, creo que el aporte de Javier estará en su personalidad, su jerarquía y su autoridad sobre todo en el club que lo vio nacer”.

“Todo ese bagaje de haber jugado en Europa, en Estados Unidos y ahora en México, lo hace merecedor de esa jerarquía que durante los últimos años le ha hecho falta a jugadores salidos de la cantera de Chivas. El aporte más importante de Javier será en el vestidor, en el grupo, en el equipo, esa personalidad y parte anímica y psicológica que ha caracterizado a Javier”, comentó para TUDN.

Efraín fue uno de los entrenadores que dirigieron a “Chicharito” en el Rebaño, y debido a que conoce como pocos al delantero es que el ex técnico del Guadalajara considera que Hernández debería tener un reconocimiento mayor en el futbol mexicano.

“El futbol mexicano me parece que no le ha dado el reconocimiento que se merece a Javier ‘Chicharito’ Hernández, un jugador que estuvo prácticamente en pañales en Chivas, que pasó todos los procesos de fuerzas básicas, llegó al primer equipo, a Selección Nacional y pisó grandes clubes de renombre internacional y me parece que tendrían que hacerle más justicia a Javier”, finalizó.

Esta semana la directiva del Guadalajara se reunió con el representante de “Chicharito” para cerrar su arribo al conjunto de Verde Valle, esto a la par de que el Rebaño también se encuentra negociando el fichaje de otros jugadores como el volante Cade Cowell.

