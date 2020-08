Chivas va por oxígeno ante Bravos

Después de un inicio para el olvido en donde apenas han logrado un punto de nueve posibles, a Chivas le urge despertar en el torneo para no rezagarse en la lucha de llegar a los primeros puestos de la tabla general.

Este pésimo inicio ya le costó el puesto al estratega Luis Fernando Tena, y es por eso que al Guadalajara le urge un triunfo esta noche, cuando el Rebaño haga una visita complicada al equipo de los Bravos de Juárez.

Para este compromiso Chivas tendrá más de una encomienda, pues además de que buscará su primer triunfo del torneo, el Guadalajara también necesita romper la sequía goleadora por la que atraviesa, ya que en los tres juegos anteriores el Rebaño no ha podido conseguir cuando menos un gol.

Todo esto hace que el juego entre tapatíos y fronterizos se vuelva una cita imperdible, pero otro factor de interés en este compromiso es que Marcelo Michel Leaño tendrá la tarea de llevar a buen puerto a Chivas, ya que el novel timonel mexicano estará en el banquillo en calidad de director técnico interino.

Sin embargo, a pesar de que Chivas podría salir inspirado para respaldar a Marcelo Michel, lo cierto es que frente a ellos tendrán a un cuadro juarense que se mantiene invicto en el torneo y que además se ubica en la nada despreciable sexta posición de la tabla general.

El compromiso no será sencillo, pero el Guadalajara no tiene tiempo que perder en este nuevo torneo, pues a pesar de que ha sido uno de los equipos más afectados por el COVID-19, también es una de las grandes decepciones en lo que va del Guard1anes 2020, esto debido a que su plantel no está acorde a sus pésimos resultados deportivos y que ya sacudieron el interior del club.

PROBABLE ALINEACIÓN

CHIVAS

4. Antonio Rodríguez

17. Jesús Sánchez

3. Gilberto Sepúlveda

21. Hiram Mier

16. Miguel Ponce

11. Isaac Brizuela

26. Fernando Beltrán

5. Jesús Molina

19. Jesús Angulo

13. Ángel Zaldívar

9. José Juan Macías

DT. Marcelo Michel Leaño

