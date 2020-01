Chivas va en serio

Aún sin mostrar un futbol espectacular y avasallante, Chivas hizo válido el pronóstico y arrancó el campeonato con un triunfo 2-0 anoche frente a Juárez.

Los fantasmas del pasado, esos que aparecían cuando el equipo mostraba dos caras distintas jugando en casa, no se vieron en este arranque de torneo, pues el Guadalajara enseñó equilibrio en todas sus líneas, fue incisivo a la ofensiva y dominó a un rival que no ofreció mayor resistencia.

El marcador pudo haber sido más abultado, pero al Rebaño le faltó puntería en varias opciones.

El Guadalajara fue un equipo vertiginoso, dinámico, seguro, con transiciones rápidas y con variantes; entró por ambas bandas y aparecieron individualidades que hicieron vibrar a sus seguidores.

Sin embargo, el dominio mostrado en el encuentro se vio reflejado hasta muy avanzada la primera mitad. Alexis Vega marcó el primero para el Rebaño en el Clausura 2020 al minuto 34, luego de que Jesús Sánchez envió un centro que no fue bien cortado por Jonathan Lacerda, quedando el esférico a merced de la pierna derecha de Vega, quien cruzó su disparo para vencer a Iván Vázquez.

Chivas se muestra feroz y gana a Juárez

Los locales no tardaron mucho en ampliar el marcador, pues al 37’ José Juan Macías se estrenó en este torneo, luego de que dentro del área, con marca encima, se abrió el espacio y con tranquilidad la puso pegado al poste izquierdo.

Para la segunda mitad, Chivas mantuvo la misma tónica de la primera parte: incisivo, abriéndose espacios, explotando las bandas y generando presión, aunque fallando oportunidades francas.

El resto del tiempo el rival no quería saber nada del encuentro. El brincar líneas como sistema para atacar no funcionó y el medio campo rojiblanco se portó a la altura, que no dio oportunidad a que la zaga tapatía o el arquero cometieran errores. Juárez utilizó mucho las faltas para detener al equipo de Luis Fernando Tena, quien le dio a su afición la primera satisfacción, el inicio con el pie derecho y sumando sus primeros tres puntos.



MOMENTOS CLAVE

Conjuntados

Chivas realizó buen juego de conjunto en el inicio, pero el sector izquierdo fue el que más le redituó. Alexis Vega, Miguel Ponce y José Juan Macías salieron conectados. Abraham Rodríguez y Mauro Fernández solo veían el número a los rojiblancos. Por ahí cayó la primera anotación, gracias también a que fueron pacientes.

Se la pierde

Al minuto 50, Eduardo López se encontró una oportunidad inmejorable en un mano a mano con el arquero rival luego de robarle el balón a un zaguero, sin embargo, le puso demasiada potencia a su disparo y lo mandó a la tribuna.

No lo olvidan

Además del triunfo, la afición del Guadalajara tuvo otros momentos para mostrar la sonrisa. Uno de ellos al ovacionar a José Juan Vázquez, quien entró a la cancha a 10 minutos del final. Los seguidores rojiblancos se le entregaron al “Gallito”, quien fue el anotador del gol que definió el último título del Rebaño.

Tena descarta que “lealtad” decida sus alineaciones

El técnico rojiblanco asegura que se guía por el funcionamiento

Luis Fernando Tena terminó con las especulaciones sobre si mantener casi en su totalidad el 11 inicial con elementos que ya estaban el semestre pasado se debía a algún tipo de lealtad o compromiso con ellos, después de que se anunciara su ratificación al frente de Chivas.

“No es una cuestión de lealtad, como se dice en redes sociales, yo estuve chismoso de todo lo que ponen, vi que se armó mucha polémica de que los refuerzos tenían que jugar. Es una cuestión de funcionamiento colectivo, los que vienen jugando el torneo anterior tienen un funcionamiento mejor”, señaló el estratega rojiblanco.

Tena aclaró esta situación, admitiendo que el tiempo de entendimiento entre algunos jugadores es clave. “(Uriel) Antuna es un jugadorazo, pero (Isaac) Brizuela también lo es y lleva tres años jugando con el ‘Chapito’ (Jesús Sánchez), entonces ya tiene un entendimiento, con (Jesús) Molina, (Fernando) Beltrán, ‘Chofis’ (Eduardo López)”.

Sin embargo, el técnico del Rebaño no cierra las puertas a los refuerzos y una posible titularidad. “Hoy (ayer) vi destellos muy buenos de ellos, (José Juan) Macías, (Jesús) Angulo, Antuna y “Gallito” (José Juan Vázquez). Tenemos que trabajar en la coordinación, sobre todo con Macías, quien en la delantera es muy importante”.

Evade el tema “Pocho” Guzmán

El técnico de Chivas, Luis Fernando Tena, sabe más de lo que expresó en conferencia de prensa después de la victoria de ayer ante Juárez, respecto al tema de Víctor Guzmán, pero debido a que la directiva todavía no se pronuncia de manera oficial, prefiere esperar y aseguró que la semana entrante habrá noticias al respecto.

Por lo pronto, él no lo tiene contemplado para la Jornada 2 y no sabe si contará con él, porque el problema personal no tiene una fecha exacta de solución, así que deja todo en manos de su directiva.

“No, no tiene ningún plan. Él estaba considerado para la banca, sí tuvimos que modificar eso. No lo sé (si cuente con Víctor Guzmán para entrenar mañana), solamente sé que es un tema personal. Yo quisiera darles más información, pero no puedo, ni debo ni estoy autorizado”.

El técnico reconoció que sí modifica en algo no contar con el “Pocho”, porque se hizo una pretemporada, lo tenía contemplado y ahora hay incertidumbre al respecto.

Arranque lleno de ilusión y alegría

La afición de Chivas está contenta, ilusionada, pero eso no se percibió hasta el final del encuentro una vez consumada la primera victoria del torneo para el Rebaño, aunque desde horas antes del arranque, el color y la emoción estaban presentes en el estadio rojiblanco.

Aficionados de Colima, Los Cabos, California, se hicieron presentes para vivir el debut del Guadalajara en el Clausura 2020. “Este equipo está para campeón, ya no deben existir pretextos. Chivas debe ganar, gustar y golear, confiamos en Tena”, fueron algunas de las declaraciones de rojiblancos que exigen lo máximo al equipo para este semestre.

Otros, en cambio, eran más mesurados y pedían calma en cuanto a resultados. “Hay que esperar, yo creo que muchos exageran. Yo mejor no digo nada hasta verlos jugar, pero sí creo que les irá bien”.

Respecto a los refuerzos, la afición está dispuesta a cobijarlos a todos, aunque José Juan Macías y Uriel Antuna parecen ser los favoritos.

Bailes, luces, gritos y pasión, fue lo que caracterizó a los 36 mil 632 aficionados que se dieron cita en el Estadio Akron, quienes se fueron con una ilusión intacta de que su equipo puede brillar una vez más y revivir esas glorias que desde hace un par de años han estado ausentes, y prometen apoyar a los dirigidos por Luis Fernando Tena.

Aficionados rojiblancos acudieron a apoyar a su renovado equipo en su primer duelo de este Clausura 2020. IMAGO7

JL