Chivas va a sorprender a mucha gente: Amaury Vergara

Confía mucho en el proyecto deportivo que ha presentado José Saturnino Cardozo. Amaury Vergara, vicepresidente de Chivas, está consciente que una vez iniciado el campeonato Apertura 2018, lo único que hablará bien o mal de las determinaciones tomadas en el cambio de timón, así como de la partida de jugadores, serán los resultados, porque esos son fríos y no mienten.

Amaury aseguró que por lo platicado con el timonel, al ver los avances futbolísticos que tiene el equipo, tiene certeza total que el equipo caminará muy bien, tanto que hasta quienes lanzan críticas desmedidas tendrán que rectificar porque los buenos resultados llegarán.

''Ustedes conocen a Cardozo, es un tipo ganador y siempre que hablo con él no me queda la menor duda y creo que vamos a sorprender a mucha gente con este torneo. El objetivo será de recuperar lo que no hemos conseguido en estos últimos dos torneos, creo que aunque hayamos hecho buena clasificación al Mundial de Clubes, tenemos que trabajar y demostrar que este equipo sí tiene, a pesar de que hay quienes creen que no tuvimos los refuerzos suficientes, hay quienes creemos que hay un equipo completo y el objetivo es sorprenderlos''.

El trabajo que realiza la directiva que encabeza Jorge Vergara desde la Unión Americana, así como José Luis Higuera, CEO de Chivas-Omnilife y él, es siempre con la consigna de tomar las mejores determinaciones en todos los aspectos. Es un reto para Amaury ser el vicepresidente, cargo que busca honrar día tras días.

''Para mí es un gran honor, independientemente de que por consecuencia y con mi padre me toca, para mí no es así, es un rol que asumo con mucha responsabilidad, sé que tengo un compromiso muy grande con la afición, con la marca, con el equipo y con la camiseta. Es el sueño de mucha gente estar detrás de Chivas y así lo veo todos los días. Trabajo muy duro y tenemos un compromiso especial con la afición por lo que ocurrió en los últimos dos torneos pero reitero mi compromiso de hacer todo lo posible en mi lugar para hacer un equipo ganador''.

Estrenan indumentaria

En el entrenamiento que realizó el Guadalajara este jueves, en las instalaciones de Verde Valle, el equipo ya utilizó la nueva indumentaria de trabajo, la cual llegó en tiempo y forma, a diferencia de otros torneos.

Los rojiblancos continúan con su preparación de cara al debut que sostendrán el próximo sábado, ante Xolos en el Estadio de Tijuana, en la jornada uno del Apertura 2018. Mañana cierran preparación con un entrenamiento ligero para luego volar a la ciudad fronteriza.

