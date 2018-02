Chivas va a Puebla a recomponer su camino

Como local no lo pudieron hacer la semana pasada ante Rayados, por lo que el triunfo esta noche se vuelve imperioso para el Rebaño, cuando visite al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, en duelo que abre el telón de la Jornada 5 del Clausura 2018.

En este compromiso, el Guadalajara está urgido de otro triunfo fuera de casa, ya que hace dos semanas vencieron de manera convincente al Necaxa y, por ende, buscarán repetir la historia ahora ante La Franja.

Chivas acumula sólo cuatro puntos, producto de un triunfo (frente a Necaxa) y un empate (con Toluca en la Fecha 1), así como dos derrotas, ambas en el Estadio Akron, por lo que la necesidad de triunfo está sobre la mesa y no hay otro resultado que le importe más al conjunto tapatío que obtener las tres unidades que ayuden a confirmar un despertar de buenos

resultados.

“La paciencia es algo que no podemos perder, porque venimos jugando muy bien y venimos de menos a más, entonces nos hace falta la contundencia. Ante Puebla vamos a imponer nuestro juego, siempre ofender y estar encima del rival con gran presión y con mucha concentración, que no nos distraiga cualquier factor que no esté en nuestras manos”, dijo Michael Pérez, contención del Rebaño.

Pero enfrente tendrán a un equipo que en este arranque de torneo ha mostrado muchas cosas buenas, y de la mano del profesor Enrique “Ojitos” Meza ha tenido un despertar futbolístico y de resultados sobresalientes, que lo tienen hasta hoy con seis puntos y con la urgencia de sumar para evitar caer en el fondo de la tabla de cocientes.

“Soñamos con entrar a una Liguilla, así es que, sea Chivas, América o cualquier equipo grande, creo que saben que en casa lo hemos estado haciendo muy bien. Nos ocupamos por nosotros, en hacer lo que el ‘Profe’ quiere y creo que el equipo puede llevarse un buen resultado”, declaró Francisco Torres, volante poblano.

Para este partido, Matías Almeyda no contará con Alan Pulido por una lesión en un tobillo que incluso lo bajó de la convocatoria de la Selección mexicana, así como la de Jair Pereira, quien se resintió de una lesión que lo ha molestado desde la pretemporada, por lo tanto Ronaldo Cisneros seguiría con la confianza del técnico argentino para ser el eje de ataque del Rebaño.

De igual forma habrá que esperar si hay cambios en la zaga, en la búsqueda de ser más sólidos.

Posibles Alineaciones

Puebla: 30. Moisés Muñoz, 2. Brayan Angulo, 17. Alonso Zamora, 27. Hugo Rodríguez, 4. Luis Venegas, 8. Francisco Acuña, 13. Christian Marrugo, 25. Jorge Enríquez, 20. Omar Fernández, 22 Lucas Cavallini, 33. Alejandro Chumacero.

DT: Enrique Meza

Suplentes: 34. Vikonis, 12. Rojas, 16. Antunes, 26. Santamaría, 7. Escoboza, 21. Guerrero y 28. Torres.

Chivas: 30. Rodolfo Cota, 17. Jesús Sánchez, 5. Hedgardo Marín, 3. Carlos Salcido, 6. Edwin Hernández, 10. Eduardo López, 7. Orbelín Pineda, 25. Michael Pérez, 24. Carlos Cisneros, 20. Rodolfo Pizarro, 29. Ronaldo Cisneros.

Suplentes: 1. Rodríguez, 2. Alanís, 13. Sandoval, 11. Brizuela, 89. Godínez, 292. J. Macías, 287. O. Macías

DT: Matías Almeyda.

Árbitro: Marco Antonio Ortiz

HOY EN TV

Puebla vs. Chivas

19:00 horas/ Azteca 7

El recuerdo de la Final de Copa 2015

En el Torneo de Copa MX del Clausura 2015, Chivas enfrentó a Puebla en la Final, en cotejo que se llevó a cabo en la cancha del Estadio de la BUAP, ya que el Cuauhtémoc estaba en remodelación. En aquel entonces La Franja se llevó el triunfo y el título con marcador de 4-2.

Últimos cinco en Puebla Torneo Jornada Resultado Apertura 2016 13 Puebla 0-2 Chivas Clausura 2016 13 Puebla 0-3 Chivas Clausura 2015 10 Puebla 1-2 Chivas * Clausura 2014 6 Puebla 0-1 Chivas Clausura 2013 7 Puebla 1-1 Chivas

*Este partido se llevó a cabo en la cancha de la BUAP.