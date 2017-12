Chivas tuvo un 2017 inolvidable

El año 2017 está a punto de concluir y en lo futbolístico para el Club Deportivo Guadalajara fue de altibajos, con más pros que contras y por ende, el balance es más positivo que negativo, ya que pudieron conseguir el título número 12 para la institución en la era profesional, así como el Torneo de Copa MX, ambos en el Clausura 2017, lo que quiere decir que se logró el doblete, algo que no se ha conseguido por ningún otro equipo en lo que va de la historia de este tipo de torneos en la actualidad.

En la persona de Matías Almeyda, Chivas encontró al técnico ideal que ayudó a darle velocidad, personalidad y fuerza a un equipo que luchaba por no descender y el propio timonel argentino lo señaló: “Despertó el gigante” y alcanzó a su acérrimo rival deportivo, el América, en cantidad de títulos de Liga con 12.

En ese semestre se ganó absolutamente todo, Chivas conquistó el Clásico Tapatío venciendo al Atlas con marcador de 2-1 en el Estadio Jalisco; así como al América 1-0 en el Estadio Chivas. Ya en la Liguilla volvieron a dar cuenta del Atlas en Cuartos de Final, avanzado por mejor posición en la tabla general, es decir, Chivas superó a sus más odiados rivales deportivos, lo que desembocó en un título que lo festejaron más de 40 millones de aficionados en todo el país.

¿Qué pasó ayer?

Pero en el año no todo fue miel sobre hojuelas para el Rebaño Sagrado. La debacle de un campeón con la corona abollada sucedió antes de comenzar el Torneo Apertura 2017. La revancha llegó pronto para Tigres y derrotó al Guadalajara en el partido organizado por la Liga MX, denominado Campeón de Campeones.

Los norteños ganaron 1-0 con gol de Eduardo Vargas ante un chiverío que no contaba con la mayoría de sus jugadores, ya que se encontraban concentrados con el Tricolor en la Copa Oro.

A partir de ahí, el equipo de Matías Almeyda no pudo ver la suya y en el certamen no tuvieron un buen funcionamiento, al grado de quedar eliminados de manera prematura de la Liguilla, al acumular sólo 18 unidades, producto de cuatro triunfos, seis empates y siete derrotas, números paupérrimos para un equipo que presumía el título y la corona de campeón.

La directiva no contrató a nadie para ese torneo, al contrario, se fueron jugadores de la talla de Miguel Ponce y Néstor Calderón que habían sido importantes en la obtención de los dos títulos del semestre anterior, la Liga y la Copa; motivo por el cual Chivas se debilitó y el resultado fue catastrófico, con una eliminación dolorosa que la afición difícilmente olvidará.

LA CIFRA

70 goles hizo Chivas durante el año en los dos torneos.

MOMENTOS

Llegó la 12

Chivas llegó a 12 títulos de Liga MX en la época profesional. Tras vencer a Tigres en la Final jugada en el Estadio Chivas con marcador de 2-1, el Guadalajara logró empatar de nueva cuenta al América como máximo ganador de títulos en el futbol mexicano. Desde la Temporada 1986-1987, el Rebaño gana un título cada 10 años aproximadamente.

Doblete

Tras vencer a Monarcas Morelia en la Final de la Copa MX, misma que se fue a tanda de penales en una definición dramática, siendo el arquero Miguel Jiménez la figura, éste significó el segundo doblete en la historia que Chivas consiguió, es decir, ganar Liga y Copa en el mismo torneo. El primero fue en la campaña 1969-1970.

No pretemporada

El buen momento que vivió Chivas en el primer semestre de 2017, hizo que el técnico nacional Juan Carlos Osorio se fijara en varios jugadores rojiblancos, esto para conformar las Selecciones que irían a Copa Confederaciones en Rusia y Copa Oro en Estados Unidos; sin embargo, las ausencias pesaron en el Guadalajara al grado de no tener una pretemporada en forma.

Eliminación amarga

Diversos factores influyeron para no tener un buen torneo en el Apertura 2017. Bajas de juego de varios de sus futbolistas, el hecho de no haber tenido una buena pretemporada, lesiones y también la famosa “Campeonitis”, hicieron que no se clasificara a la Liguilla, siendo un fracaso para el equipo campeón del futbol mexicano.

PIONERAS

Dominan la femenil

Aplauso aparte merece el equipo femenil del Club Guadalajara, que en esta primera temporada de la Liga MX de mujeres, se alzó con el título en el Apertura 2017 venciendo a las Tuzas del Pachuca. Chivas terminó invicto jugando como local, siendo uno de los equipos que más vida le dio a esta campaña piloto.

Sus números en dos torneos de Liga y dos de Copa

EN LIGA MX

EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DIF PTS CHIVAS 40 12 15 12 49 47 2 51

*Incluida la Liguilla del Clausura 2017

EN COPA MX

EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DIF PTS CHIVAS 14 9 4 1 21 12 9 31

*Incluida la Liguilla del Clausura 2017 y Apertura 2017

PARA RECORDAR

Movimientos en 2017

ALTAS

Rodolfo Pizarro

BAJAS

Miguel Ponce

Néstor Calderón

Alan Cervantes

Guillermo Martínez

Alejandro Zendejas

Mauro Contreras

Carlos Peña

Alineación del título de Copa MX

34. Miguel Jiménez;

17. Jesús Sánchez

5. Hedgardo Marín

3. Carlos Salcido

16. Miguel Ponce;

21. Carlos Fierro

25. Michael Pérez

7. Orbelín Pineda

18. Néstor Calderón;

14. Ángel Zaldívar

9. Alan Pulido

DT: Matías Almeyda

Alineación del título de Liga MX

30. Rodolfo Cota;

17. Jesús Sánchez

2. Oswaldo Alanís

4. Jair Pereira

6. Edwin Hernández;

20. Rodolfo Pizarro

23. José Juan Vázquez

3. Carlos Salcido

18. Néstor Calderón;

7. Orbelín Pineda

9. Alan Pulido

DT: Matías Almeyda