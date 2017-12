Fue el año más difícil de mi carrera: Carlos Cisneros

En todo el Torneo Clausura 2017 en donde Chivas fue campeón no tuvo un solo minuto de actividad en el terreno de juego; en el Apertura 2017, Carlos Cisneros sólo disputó seis partidos, cuatro de ellos como titular, sumando 412 minutos y anotando un gol, fue ante América en el Clásico Nacional. Es decir, de 40 partidos de Liga que disputó el Guadalajara en el año, el volante por izquierda tapatío sólo pudo jugar el 15% de los cotejos en 2017.

Esto tiene una razón de ser, a lo largo del año, Carlos Cisneros sufrió para dejar atrás lesiones, presentando primero fractura por estrés en la tibia izquierda, lo que evitó que hiciera pretemporada antes del Clausura 2017; luego le fue retirado un tumor benigno de un centímetro de ancho, por uno de largo y uno de profundidad, en la cortical anterior de la pierna en el hueso de la tibia antes de comenzar el Apertura 2017, torneo en donde ya tuvo cierta actividad.

Es por eso que el jugador de 24 años de edad dijo que el año que está por terminar, ha sido el más difícil de su vida y de su carrera, sin embargo ya tiene la motivación de estar totalmente sano e integrado a una pretemporada con el equipo de sus amores, el Guadalajara.

''Creo que ha sido el año más difícil de mi carrera, pero gracias a Dios ya estoy de vuelta y con muchas ganas de jugar otra vez. Me ha costado un poco, tenía casi año y medio sin hacer una pretemporada completa y me ha costado, pero ahí vamos poco a poco, me siento cada vez mejor'', dijo Cisneros Barajas.

OF