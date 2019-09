Chivas tiene mucha presión en semana vital

Los resultados mandan, en Chivas saben que esta semana es vital en todos los aspectos, porque aunque la directiva tiene en mente darle continuidad a Tomás Boy en el banquillo esta jornada doble ante el Pachuca y cotejo de mucha trascendencia ante el América en el Clásico nacional, puede desencadenar toma de determinaciones en caso de no obtener unidades, y así lo reconoció el arquero Raúl Gudiño.

"No voy a mentir que no se siente (lo previo al Clásico ante América) pero uno debe enfocarse no en el sábado sino en el juego en casa (ante el Pachuca) y con nuestra gente. Nos ayudará a sumar armas y seguir en el camino".

Chivas trata de tomar las cosas con calma, pero la presión aumenta conforme pasan las fechas porque se sigue hundiendo el equipo en el tema de cociente, pero el arquero prefiere pensar paso a paso, primero el cotejo ante el Pachuca, ya luego verán lo del Clásico nacional y los objetivos a cumplir que se propusieron.

"Hay que pensar en todo lo que se nos viene, lo que tenemos y que tenemos que sacarlo paso a paso para lograr las cosas. Chivas tiene tres objetivos, sabemos que siempre es el campeonato, tenemos la deuda de la clasificación y tenemos el descenso. Chivas tiene esos tres, Chivas tiene que pelear por los tres. En el momento tenemos los tres y lo vamos a hacer".

El orgullo deportivo debe salir a flote en estas jornadas que se vienen, porque así lo requiere la institución tapatía, la grandeza y el palmarés, así que ganar es la única alternativa para sacarse la presión en todos los aspectos.

"Tenemos tres tipos de presiones, una es el campeonato, la segunda es calificar y la otra es el descenso (evitarlo). Eso nos motiva, nos hace querer sacar esto adelante, mostrar a todos que somos capaces de lograr estos tres objetivos que difícilmente se pueden presentar otra vez".

Gudiño admitió que en el redil que el no ganar ante el Morelia y ni haber obtenido el empate pone la situación más difícil.

"Creo que Chivas siempre tiene la presión de ser campeón, entonces no nos podemos hacer ideas o irnos a cosas locas que no se siente la presión, claro que está".

Chivas manda inconformidad

La directiva del Guadalajara envió ya una inconformidad a la Comisión de Árbitros, para quejarse del trabajo realizado el pasado viernes por el silbante Óscar Mejía, al considerar que los criterios aplicados en el duelo que perdieron ante el Morelia 1-0, no fueron los mismos.

En el redil sienten que en la recta final del encuentro, hubo una mano dentro del área que debió ser analizada por el VAR y que a la postre les hubiera dado un penal, con el cual podrían haber rescatado un punto.

