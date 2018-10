Chivas tiene a tres posibilidades de refuerzos en la mira

La planificación para el torneo entrante está en marcha. Él técnico del Guadalajara José Saturnino Cardozo, aseguró que no está de brazos cruzados esperando a que termine el torneo, está ocupado estudiando rivales en turno así como charlando con la directiva, para buscar le refuercen el equipo.

"De que vamos a ser profesionales, a defender los colores de Chivas, eso está claro. El tema de los refuerzos se está visualizando y estamos viendo que se puede hacer para después del Mundial de Clubes. Tampoco hay mucho, sí estamos viendo tres o cuatro posiciones. Tenemos un plan A, plan B y C, que es muy normal".



Él estratega precisó que ha dialogado sobre lo que viene para el Rebaño, con el director general José Luis Higuera, quien está en la misma sintonía, y reconoce que deben apuntalar al equipo y se trabaja ya al respecto.



"Siempre hay un buen diálogo con José Luis Higuera, le gusta planificar la cosas como a mí. Es un tipo muy preparado en todos los aspectos y eso me ayuda mucho para que nosotros trabajemos abiertamente. Mucha gente lo critica sin conocerlo, hasta yo lo critiqué, pero estamos acostumbrados a eso".



La comunicación con el directivo siempre ha sido clara, no ha tenido ningún problema el pastor para entenderse con Higuera, pues son similares en muchos aspectos.



"José Luis es como yo, siempre frontal, nos decimos las cosas como son y a nadie le gusta la posición en la cual estamos. Lógicamente tenemos que jugar estos tres partidos y vamos a pelear hasta el último, porque por nosotros no va a quedar, vamos a dejarlo todo".

OF