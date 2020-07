Chivas tendrá a su afición en la tribuna en el Apertura 2020

La directiva de Chivas ha iniciado una campaña para que la afición que desea, pueda estar presente en las tribunas en el torneo Apertura 2020. Si bien es cierto que será a puerta cerrada, quienes gusten podrán estar en un lugar del Estadio Akron pagando una cuota y aparecerá su silueta en cada asiento del inmueble.

Algunos equipos en Europa ya han realizado esta dinámica con muy buenos resultados, ya que sus graderíos en los encuentros están llenos de sus seguidores.

Esto dice el club:

''Apoyemos al equipo durante los juegos a puerta cerrada del torneo Apertura 2020, tómate la foto y sé de la afición chiva en el Estadio Akron. Acompañemos al equipo en este inicio de campeonato, nos seguimos preparando día a día con el único objetivo de: Volverte a ver''.

''Además con tu participación contribuyes a las causas sociales de la Fundación Jorge Vergara''.

Para los aficionados del Rebaño, es importante que revisen todos los pasos a seguir en la página www.volverteaver.mx, para que así estén enterados a dónde irá el dinero, así como en qué momento dejarán de aparecer en tribuna. Además, como contratantes del servicio, deben conocer estos puntos:

I) De conformidad con el artículo 87 de la ley federal del derecho de autor, autorizo expresamente a Chivas de Corazón s.a. de c.v. (en adelante el “club”) para que utilice mi imagen durante los partidos celebrados a puerta cerrada en el Estadio Akron, en el transcurso del torneo clausura y/o apertura de la liga mx, copa mx o cualquier otro que corresponda. Ahora bien, certifico que los derechos de la imagen que estoy utilizando en la presente dinámica me pertenecen y, en caso contrario, me obligo a no utilizarla o conseguir el consentimiento del titular de dicha imagen para tal efecto. En virtud de lo anterior, me obligo expresamente a sacar en paz y a salvo al club de cualquier reclamación que pudiera surgir con motivo de la presente dinámica.

II) El club se reserva el derecho de imprimir y/o colocar siluetas que contengan mensajes o señas ofensivas, agravantes, difamatorias, propaganda, imágenes alusivas a otros equipos de futbol, entre otros, que sean considerados inadecuados a criterio del club y/o de la normatividad aplicable.

III) En caso de que el torneo Clausura y/o Apertura de la Liga MX, Copa MX o cualquier otro que corresponda sea reanudado de forma normal (con asistentes presentes) o cancelado, estoy consciente de que mi silueta ya no será utilizada.

IV) La vigencia de la silueta situada en las gradas será hasta el 06 de septiembre de 2020.

V) Al realizar tu pago de 299 pesos, el club se compromete a imprimir e instalar la silueta en la tribuna del estadio y mantenerla hasta el fin de la vigencia.

VI) El tratamiento de datos personales se limitará al cumplimiento de las finalidades previstas en el aviso de privacidad, el cual se encuentra disponible en el sitio web.

También es necesario seguir estas indicaciones:

Utilizar la cámara (celular o computadora) que mejor resolución tenga, así la impresión será más nítida. El área de la foto debe cubrir desde tu cintura hasta tu cabeza. De preferencia que alguien te tome la foto con la cámara posterior del celular.

Importante: Es necesario utilizar tu navegador (Safari, Chrome o Firefox) para tomarte la foto. No podrás hacerlo desde Facebook, Twitter, Instagram o alguna otra aplicación.

OF