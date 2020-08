Chivas, sin fuerza ofensiva

El Guadalajara está lejos de cosechar en casa los puntos que la dirigencia contemplaba, luego del “correoso” empate sin goles ayer ante el Pachuca, en la cancha del estadio Akron.

De 12 puntos disputados en su casa, el Rebaño sólo ha podido sumar cinco para llegar a ocho en total en el Guard1anes 2020, sin mostrar el nivel futbolístico esperado y sin convencer en el tercer juego de Víctor Manuel Vucetich en el banquillo.

Sin embargo, ayer por la tarde en el estadio del Bajío faltaron argumentos futbolísticos de parte de ambos equipos. Poco espectáculo y poco peligro en ambas áreas, al grado de que Antonio Rodríguez y Óscar Ustari fueron meros espectadores durante el desarrollo de la primera mitad.

Por parte de Chivas, la sociedad de Alexis Vega con José Juan Macías poco pudo producir, estuvieron lejos uno del otro, faltó creatividad en tres cuartos de cancha y por las bandas hubo poca profundidad, ya que ni Jesús Angulo por la izquierdo o Isaac Brizuela por la banda derecha tuvieron descolgadas o llegadas a línea de fondo.

Un encuentro deslucido de parte del local, que no tuvo la capacidad para abrir a un cuadro de los Tuzos que pisó la cancha con la intención de esperar el tiempo que fuera necesario para encontrar un error y capitalizarlo, pero que por ningún motivo dejaría espacios para que lo vulneraran, agravando la crisis de Chivas de no poder anotar en los primeros 45 minutos.

En el complemento la inercia no cambió tanto, aunque hubo ligeros chispazos de parte de ambos equipos que apenas inquietaron a los arqueros, pero Pachuca no modificó su idea y priorizó el parado defensivo, dándose por bien servido con la igualada, no permitiendo que el Rebaño desplegara su dinámica y mostrándose desesperado por algunos lapsos.

Alineaciones

Guadalajara

José Rodríguez; Gilberto Sepúlveda, Miguel Ponce, Jesús Sánchez, Hiram Mier; Jesús Molina, Isaac Brizuela, Jesús Angulo (Uriel Antuna m.66), Fernando Beltrán (Dieter Villalpando m.77); Alexis Vega, José Juan Macías.

Entrenador: Víctor Manuel Vucetich.

Pachuca

Óscar Ustari; Gustavo Cabral, Óscar Murillo, Rodrigo Salinas, Jorge Hernández (Víctor Guzmán m.66); Erick Aguirre (Kevin Álvarez m.88), Luis Chávez (Efraín Orona m.88), Felipe Pardo (Leonardo Ramos m.74), Romario Ibarra (Ismael Sosa m.74); Víctor Dávila, Erick Sánchez.

Entrenador: Paulo Pezzolano.