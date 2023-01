Chivas se refuerza en vano

El Guadalajara ha presentado una constante durante los últimos años: contrata pocos refuerzos, y cuando realiza fichajes termina por mandarlos a la banca.

Las últimas víctimas de esta situación en el Rebaño son nada más y nada menos que Víctor Guzmán y Daniel Ríos, jugadores que llegaron al club y que se han quedado en el banquillo a pesar de que arribaron en calidad de refuerzos estelares.

El caso más sorprendente es el del "Pocho", pues Víctor fue objeto del deseo rojiblanco durante los últimos años, y sin importar que es uno de los mejores jugadores de la Liga MX el profe Pauno ha optado por darle muy pocos minutos de juego en este arranque de torneo.

En total Guzmán sólo ha disputado 11 minutos de este Clausura 2023, y la mayor justificación que ha dado el club al respecto es que el ex de Pachuca no se encuentra en su mejor momento futbolístico a causa de que no realizó la pretemporada con el primer equipo y contrajo nupcias para después tomar vacaciones antes del torneo.

Por su parte Daniel Ríos, quien fue repatriado por Chivas desde el futbol de los Estados Unidos, no ha tenido minuto alguno en este par de juegos del torneo y parece que no estará entre las principales opciones del equipo en la delantera.

Un par de casos parecidos en años anteriores fueron los de Cristian Calderón y Alan Mozo, quienes llegaron al Rebaño para ocupar puestos de suplentes a pesar de que arribaron al club como dos de los mejores laterales del país.

MF