Chivas ''se pone a mano'' con su plantilla en bonos

En el Guadalajara, aquellos tiempos de diferencias económicas entre la plantilla y directiva ya son una anécdota del pasado, pues el adeudo que arrastraba la institución con sus jugadores está en su etapa final, así lo precisó el vicepresidente de Chivas, Amaury Vergara, en entrevista.

El directivo aseguró que esto ha beneficiado en muchos aspectos porque la plantilla está concentrada al cien por ciento en temas que les corresponden, cancha estrictamente, para dar buenos resultados y ya no tienen que estarse preocupando por pagos del doblete obtenido, en el 2017.

''Vamos muy bien, totalmente, todo está pactado en Federación Mexicana, así que ya no es un tema de apreciación ni de opinión de nosotros, estamos cerca de concluirse con un contrato legal, estamos en los últimos pagos, se ha pagado en tiempo como se prometió a los jugadores''.

Los jugadores están contentos con la respuesta que ha tenido la dirigencia rojiblanca, porque tras firmar en controversias un acuerdo, éste se ha cumplido a carta cabal y la plantilla, si en algún caso habían perdido credibilidad en la directiva, esa está recuperada al cien por ciento.

''Si le preguntas a los jugadores, ellos dirán, en la mayoría hemos recobrado su confianza como la hemos tenido. Me da gusto, no solamente para esto sino que en lo venidero no se vuelva a presentar una situación similar jamás, por lo menos yo me dedicaré en mi gestión ese tipo de cosas no vuelvan a existir''.

Previo a la final de la Concachampions ante el Toronto, cuando Matías Almeyda era el técnico, el equipo, antes de enfrentar el partido de ida, filtró la molestia que existía por el retraso en pagos. Para el encuentro de vuelta, los jugadores se manifestaron con camisetas exigiendo el pago de premios y eso hoy es una anécdota porque Chivas ha respondido. Faltan alrededor de dos pagos más que serán depositados en tiempo y forma, tal como se acordó en contrato.

Amaury precisó que el Guadalajara está en números negros, la consolidación financiera, el proyecto que lanzó en su momento el ahora director deportivo José Luis Higuera, ha sido un éxito.

OF