Chivas "resurge" y golea al Atlas en el Clásico

Alguien tenía que pagar los platos rotos, y esos fueron los rojinegros del Atlas en el Clásico Tapatío contra Chivas.

El Rebaño llegó aturdido a medirse al Atlas, pues entre escándalos por indisciplina, supuestas peleas internas, jugadores separados, seis partidos sin ganar y la posibilidad de quedarse sin entrenador, el Guadalajara parecía más un drama televisivo que un equipo de futbol.

Sin embargo esto fue justamente el motor de un equipo que llegó herido del orgullo, y que a la hora de oler la sangre se ensañó contra su odiado rival deportivo de la ciudad y le recetó un 4-1 que podría marcar el resurgimiento del cuadro rojiblanco en este Apertura 2023.

Un golazo de Fernando Beltrán al 9’ y una obra de arte de Aldo Rocha al 44’ demostraron que nadie regalaría nada en este partido donde se juega el orgullo de la plaza más futbolera y pasional del país.

Con ese par de joyas ambas escuadras llegaron empatados a la parte complementaria, pero fue justo ahí cuando el Rebaño mostró el carácter que parecían haber olvidado desde la liguilla pasada.

Esto gran parte se debió al despertar goleador de Ricardo Marín, quien fue el gran verdugo del Atlas al marcarles un doblete que acabó con sus esperanzas de ganar el partido en el AKRON.

El primero de esos tantos fue al 63’ con un remate de cabeza que picó en el área chica para vencer a Camilo Vargas, pero luego sellaría su cuarto gol del torneo en una descolgada al minuto 84’, misma en la que superó por velocidad a Martín Nervo para después definir a la base del poste más lejano del guardameta de los Zorros.

Esto ya era demasiado castigo para Atlas, pero Chivas no le iba a tener piedad a un equipo con el que aún tiene cuentas pendientes, y es por eso que ya en el tiempo de compensación Roberto Alvarado marcó el cuarto de la noche desde los 11 pasos para convertir el marcador en una goleada de escándalo.

Ahora Chivas se irá a la fecha FIFA con la tranquilidad de haber conseguido su quinta victoria del torneo, pero lo que es más importante, con la certidumbre de que en este equipo no necesita de nadie en particular para funcionar de gran forma.

Bajas en los dos equipos

Durante el juego cada equipo perdió un jugador por lesión: Raúl Rangel por Chivas y Brian Lozano por los Zorros.

Pauno confirmó que seguirá en las Chivas. “Nunca les dije a los muchachos que me iba”.

Tras triunfo, Pauno pone fin a los rumores

Goles son amores, o en este caso goles son perdones, pues justo cuando Chivas quería reconciliarse con su afición, le metió cuatro goles al Atlas para llevarse el Clásico Tapatío.

Por si el triunfo fuera poco, la afición y el equipo ahora tienen la certeza de la permanencia de Pauno en el banquillo rojiblanco.

En conferencia de prensa, el estratega aseguró que nunca tuvo la intención de irse, pues desea mantenerse y ser campeón con el club.

“Demuestro en todo lo que hago que yo quiero estar aquí, quiero estar aquí mucho tiempo, quiero ganar aquí, no he hecho nada mal, yo estoy a muerte con ustedes y voy a darlo todo hasta que me quieran aquí”, aseguró el estratega.

Fue hace un par de días cuando surgieron reportes desde Europa en donde se aseguraba que el Almería de España ya había tenido contacto con Pauno para llevarlo de vuelta al futbol del viejo continente, sin embargo, el estratega rojiblanco asegura estar firme en el Rebaño.

Alineaciones Chivas Atlas Portero 27. Raúl Rangel (16’: 23. Miguel Jiménez) Defensas 2. Alan Mozo 4. Antonio Briseño 3. Gilberto Sepúlveda 19. Alejandro Mayorga Mediocampistas 20. Fernando Beltrán 28. Rubén González 5. Víctor Guzmán Delanteros 11. Isaac Brizuela (82’: 207. Yael Padilla) 14. Ricardo Marín 25. Roberto Alvarado DT: Pauno Portero 12. Camilo Vargas Defensas 4. Javier Abella 3. Hugo Nervo 5. Anderson Santamaría 14. Luis Reyes (86’: 32. José Lozano) Mediocampistas 30. Eduardo Aguirre (56’: 17. Jaziel Martínez) 26. Aldo Rocha 20. Juan Zapata Delanteros 22. Augusto Solari (56’: 10. Brian Lozano) (69’: 24. Christopher Trejo) 23. Jordy Caicedo 209. Jorge Guzmán (86’: 8. Mateo García)- DT: Benjamín Mora

Ricardo Marín marcó dos goles en el Clásico a los rojinegros, que antes del juego eran la mejor defesa del Apertura 2023. IMAGO7/J. Núñez

LA VOZ DEL EXPERTO

Las claves tácticas favorecieron al parado de Chivas

Eduardo Macías, entrenador de futbol

Más allá de la emotividad por convencer a Veljko Paunovic de permanecer en el Rebaño y la pasión que desprende el Clásico Tapatío, el Guadalajara acertó en cinco puntos.

Contraposición táctica. Atlas salió con un 1-4-4-2 y Chivas con un 1-4-3-3, lo que se traduce que en la medular del campo los Zorros contaban sólo con dos jugadores y el Rebaño Sagrado con tres, por lo que el Guadalajara dominó mediante la superioridad numérica. Control del medio campo. Con Fernando “Oso” González como único contención y muy fijo en el centro del campo, Fernando Beltrán y “Pocho” Guzmán tuvieron la oportunidad de proyectar al área rival, con lo que el “Nene” hizo un golazo y Guzmán asistió para Marín. Amplitud. Con Alan Mozo, Alejandro Mayorga, Roberto Alvarado e Isaac Brizuela desde un inicio, las Chivas aprovecharon la amplitud del terreno de juego para desbordar por las bandas; “Pocho” Guzmán también aprovechó este elemento en el primer gol de Ricardo Marín, cuando desde la banda derecha lanzó un centro preciso al atacante rojiblanco. Mano a mano. Ante la intensa presión de Atlas por momentos, Ricardo Marín quedó mano a mano con los zagueros de los Zorros, situación que aprovechó para anotar su segundo gol del partido tras un trazo largo de Roberto Alvarado. Intensidad. Si bien la zaga del Rebaño Sagrado ante Atlas no fue la más precisa, con Antonio Briseño provocando la lesión de su compañero José Rangel o la aparatosa caída sobre Jordy Caicedo, los defensores de Chivas lograron frenar los ataques de los Zorros con entradas oportunas en las inmediaciones de su área.

De bote pronto

Y al séptimo día Chivas resucitó. Lo había pronosticado Pauno desde temprano y cumplió. Despertaron la magia y el juego en equipo. A los que jugaron anoche les volvió la sangre rojiblanca a las venas, honraron la camiseta y enamoraron a la afición.

