Chivas: ¿qué jugadores deben renovar contrato este 2024?

Chivas consumó un nuevo fracaso tras ser eliminado en los Cuartos de Final del Apertura 2023 ante Pumas, por lo que deben prepararse para afrontar de la mejor manera el Clausura 2024 con una reestructuración del plantel.

El profe Pauno continuará al frente del “Rebaño”, pues aún cuenta con un año de contrato y no será cesado tras la eliminación del equipo, por lo tanto, podrá tener voz para decidir sobre su plantilla, incluyendo que jugadores necesitan una renovación de contrato para continuar vinculados con Chivas y poder ser considerados por el técnico serbio.

Hay dos jugadores que son utilizados con frecuencia en el esquema de Paunovic y que son importantes para el buen funcionamiento del equipo. Uno de ellos es Fernando “Nene” Beltrán, quien tiene contrato hasta diciembre de 2024 y se espera que una posible renovación no tenga impedimento alguno gracias a su buena relación con la directiva.

El otro jugador es Isaac Brizuela, quien cuenta con menos de un mes de contrato, pues este finaliza el próximo 31 de diciembre de 2023 y aunque había algunos rumores de una posible salida del jugador, se espera que siga los mismos pasos que Beltrán y extienda su contrato.

En caso de que Brizuela no renueve con el equipo, cuando finalice su contrato podría salir gratis al equipo que esté interesado en él, algo que no conviene en absoluto a Chivas, pues no generaría ganancia alguna para el equipo, en cambio, con una extensión de su contrato, ya podría ponerle precio al jugador en dado caso que deseen venderlo.

Los cambios en el plantel ya comenzaron, pues el día de hoy se anunció la baja del defensa central Hiram Mier tras cinco años en el club.

JV