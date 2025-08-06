América se impone ante Portland en penaltis, pero se despide de la Leagues Cup

América se despidió de la Leagues Cup con un triunfo en penaltis (5-3) sobre el Portland Timbers, en el Q2 Stadium de Austin, Texas.

Triunfo que sirve de muy poco, luego de que las Águilas llegaran eliminadas a este compromiso. Las dudas siguen siendo demasiadas y se confirman con el empate (1-1) en los 90 minutos.

Los de Coapa vinieron de atrás, otra vez en esta justa, para rescatar la igualada; sin embargo, el rival jugó con un hombre menos desde el minuto 51, debido a la expulsión de Jimer Fory.

Al igual que en los otros dos encuentros, los de André Jardine comenzaron abajo en el marcador. Ariel Lassiter al minuto 7 adelantó a Portland con una gran definición dentro del área.

América dominó todo el encuentro, la posesión fue amarilla cuando eran 11 contra 11, pero la falta de claridad en el ataque se presentó de nuevo. Fue hasta el 53' cuando Ramón Juárez con un cabezazo en un tiro de esquina empató el encuentro.

Ya en tanda de penaltis, los azulcrema tuvieron otra soberbia tanda para sentenciar su triunfo y quedarse con cinco unidades. Otro fracaso para el América que se suma a un 2025 de terror para los de André Jardine.