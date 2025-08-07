MLB tendrá a su primera mujer como umpire

Jen Pawol será la primera mujer en laborar como umpire en un juego en el beisbol de las Grandes Ligas el fin de semana, cuando trabaje en los duelos entre los Marlins de Miami y los Bravos de Atlanta.

Pawol trabajará en las bases en la doble cartelera del sábado en el Truist Park de Atlanta y en el plato el domingo, informaron las Mayores.

“Este logro histórico en el beisbol es un reflejo del arduo trabajo, dedicación y amor de Jen por el juego”, dijo el comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, en un comunicado. “Ella se ha ganado esta oportunidad, y estamos orgullosos del gran ejemplo que ha establecido, particularmente para todas las mujeres y niñas que aspiran a roles en el campo”.

Pawol, una mujer de 48 años de Nueva Jersey, fue umpire en los juegos de pretemporada en 2024 y este año. Gran parte de su carrera como juez la ha estado desempeñando en Ligas Menores, donde destaca por haber oficiado en la Serie de Campeonato de Triple A en 2023.