La fiesta en el estadio Panamericano de Beisbol estaba servida. Los Charros de Jalisco celebraban junto a su afición el pase a playoffs en la temporada del centenario de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), alimentando la esperanza de una nueva hazaña como la vivida apenas meses atrás en la Liga Mexicana del Pacífico.

Sin embargo, en medio del ambiente de júbilo, los Dorados de Chihuahua se encargaron de aguar la noche con una contundente victoria de 10-3, gracias a un rally de nueve carreras en el cuarto inning.

El relevo albiazul fue el gran señalado de la noche. Jake Jewell tuvo una actuación para el olvido, permitiendo siete carreras en el cuarto episodio, mientras que Rafael Córdova completó la pesadilla al aceptar dos más. Fue un golpe inesperado para una novena que llegaba con impulso, aunque con el pase en la bolsa.

A pesar del traspié, el encuentro sirvió como laboratorio para Benjamín Gil. Consciente de la importancia de llegar frescos a la postemporada, el “Matador” le dio descanso a sus titulares habituales, Fargas, Gil, Wielansky y Mendívil y optó por alinear a elementos que no han tenido mucha actividad durante la campaña. El joven David Mosqueda, originario de Tijuana, hizo su debut con los caporales, mientras que Alfredo “El Chapo” Hurtado acaparó los reflectores al jugar en las nueve posiciones del campo, algo que sólo ha sucedido en 10 ocasiones en la historia de la LMB.

En la loma, el abridor anunciado Eduardo Vera recibió descanso, dejando su lugar a Dovydas Neverauskas, quien trabajó tres entradas con una carrera permitida. La ofensiva jalisciense produjo en la primera con un sencillo de Willie Calhoun que remolcó dos carreras, y un cuadrangular solitario de Álex Quezada en la séptima.

No obstante, fue insuficiente ante el vendaval chihuahuense, que encontró en Ozziel Flores, Leobaldo Piña y Andrelton Simmons a sus hombres clave.

Aunque los Dorados ya están eliminados, se dieron el lujo de dar una lección a domicilio y emparejar la serie. Este jueves se disputará el tercer y último duelo del rol regular, antes de que Charros viaje a Monterrey para enfrentar a los Sultanes en el arranque de la postemporada. La expectativa es alta. Jalisco quiere volver a hacer historia.