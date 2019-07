Chivas parte a Chicago

La internacionalización de Chivas comienza el martes, cuando enfrenten en la International Champions Cup a la Fiorentina de Italia en el Estadio Soldier Field, es por eso que este domingo emprendieron el viaje a la ciudad de Chicago, Illinois, con plantel prácticamente completo, incluyendo a Alexis Vega, quien fue convocado por Tomás Juan Boy para encarar esta serie de partidos amistosos, todavía de pretemporada.

“(Estoy) contento; creo que es parte de la carrera. No tuve tantos días de vacaciones pero dispuesto a colaborar con mi equipo. Vengo contento y motivado”, dijo el joven delantero rojiblanco.

Vega agradeció la oportunidad de poder ir a enfrentar a rivales de primer nivel, sobre todo porque viene de vacaciones tras quedar campeón con la Selección mexicana en la Copa Oro, en donde no tuvo mucha participación con el equipo nacional.

EL INFORMADOR/J.Robles

“Gracias a mis compañeros, cuerpo técnico que me dio la confianza de poder ir. No tuve tanta participación pero me dejó aprendizaje compartir con jugadores de experiencia para seguir mejorando”, siguió.

Sobre la llegada de Oribe Peralta al equipo, procedente del odiado rival América, Alexis Vega se mostró contento ante la experiencia que tiene el delantero mexicano, así como la competencia que habrá en el eje de ataque.

“Nos cayó bien a todos es un jugador de experiencia y nosotros los jóvenes que nos da consejos aprovecharlos en la cancha”, finalizó diciendo Alexis Vega.EL DATO

Trajín rojiblanco

Chivas encarará cuatro partidos en 10 días. El martes 16 de julio se miden a la Fiorentina en Chicago, el sábado 20 a Benfica en Santa Clara, el domingo 21 a Santos Laguna en la Jornada 1, el martes 23 al Atlético de Madrid en Dallas.

RR