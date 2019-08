Chivas merece una Liguilla: Dieter Villalpando

Con la ausencia de Eduardo López y Michael Pérez, se apunta para iniciar el próximo sábado ante Cruz Azul Dieter Villalpando, quien tendrá la responsabilidad de conducir ofensivamente al equipo, generar al ataque. El jugador está consciente de la carga que tendrá, para la cual se declara listo en contribuir porque quiere ver al equipo en la fiesta grande del futbol mexicano.

''La verdad que pensábamos tener más puntos, a como iniciamos. No sé si deberíamos tener más o no, pero me admiro de cómo el equipo trabaja, porque desde que llegué a Chivas, trabajan duro, contagian y lo mismo yo, trabajo de la misma manera. Nos merecemos una Liguilla por lo que se ha vivido aquí. Estoy comprometido de que debemos trabajar más para lograr eso''.

Su carrera ha estado llena de irregularidad, tiene calidad pero por temas extra cancha en su momento, se desconcentró y admite que está en deuda con mucha gente, ya que se espera mucho de él.

''Lo piensa mucha gente, trabajo todos los días para dar lo mejor de mí, lastimosamente no se me ha podido dar en cada partido, es lo que estoy buscando en mi carrera, no ser irregular, ser más regular como en un torneo en Necaxa, pero eso es con trabajo y seguiré buscándole''.

Se dice motivado, emocionado por estar de estelar con el Rebaño en en el Estadio Azteca, donde enfrentarán a Cruz Azul, rival que desde su punto de vista, no les tiene ventaja alguna.

''Cruz Azul es un buen equipo, tiene grandes jugadores, lo he visto muchas veces, son muy intensos a la hora de recuperar la pelota, nosotros lo que debemos de hacer es quitarle la pelota y que no puedan llegar a la presión que están manejando constantemente''.

