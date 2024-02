Chivas: lo que dejó la visita al Forge FC

Se concretó el regreso de Chivas a la Copa de Campeones de la CONCACAF y fue con una victoria que dejó mucho de qué hablar en el entorno del Rebaño, pues con un cuadro alternativo el profesor Fernando Gago logró una victoria que puso a Chivas con un pie en la siguiente ronda.

Canteranos debutantes, goleadores inéditos, primeras oportunidades y cuestiones por corregir es lo que dejó el viaje del Rebaño por Canadá para medirse al Forge FC en su debut dentro del certamen internacional.

Primeros minutos oficiales para Whalley

Quería una oportunidad y la tuvo. Luego de ocho meses en Verde Valle el portero Óscar Whalley por fin debutó con el Rebaño en un partido oficial, pues anteriormente el guardameta nacido en Europa sólo había tenido minutos en duelos amistosos y de pretemporada.

Ahora, en su visita a la ciudad de Hamilton, Whalley jugó los 90 minutos del encuentro ante el campeón de la Liga Premier de Canadá, duelo en donde lamentablemente no logró dejar su marco en ceros.

Un nuevo debut

La gestión de Fernando Gago inició con la promesa de que le daría oportunidad a las fuerzas básicas del Rebaño, y este compromiso vaya que se ha cumplido gracias a que el timonel argentino ha echado mano de los jugadores juveniles del Guadalajara para disputar tanto la Liga como la Concachampions.

Jugadores como Mateo Chávez, Gael García o Armando González han debutado bajo las órdenes de Gago dentro de la Liga, pero ahora el ex jugador de Boca Juniors también debutó a Leonardo Sepúlveda al utilizarlo como zaguero en este juego por la CONCACAF.

Los primeros de Cowell

Tuvieron que pasar cinco partidos para que Cade Cowell marcara su primer gol con el Guadalajara, y aunque la espera no se prolongó demasiado, un sector de la afición comenzó a presionar al volante mexicoamericano por su falta de contundencia frente al marco rival.

Por esta razón es que su doblete en contra del Forge fue, en sus propias palabras, un alivio que le permitirá seguir trabajando con mayor tranquilidad luego de marcar dos goles y dar una asistencia en lo que hasta ahora ha sido su mejor partido como rojiblanco.

Goleador en ascenso

Ricardo Marín ha regresado con bríos renovados, ya que a pesar de que estuvo lesionado durante varios meses, ahora mismo el delantero de Chivas ya registró dos goles en sus últimos tres partidos con el Rebaño.

Su anotación frente a Toluca le dio la victoria al cuadro tapatío, y ahora su tanto contra el Forge selló la goleada del conjunto rojiblanco en un partido de corte internacional.

Pocas variantes en laterales

Aunque Mateo Chávez y Alan Mozo se han adueñado de las laterales del Rebaño, lo cierto es que el Guadalajara flaquea por estos sectores del campo, pues el plantel dirigido por Fernando Gago carece de revulsivos de calidad por ambas bandas.

Por derecha si no aparece Alan Mozo lo más probable es que lo hagan Jesús Sánchez o José Castillo, pero hasta ahora ambos zagueros han mostrado un nivel muy por debajo de lo esperado. En cuanto a la banda izquierda Mateo Chávez ha tomado el lugar que dejó vacante Cristian Calderón, pero en caso de que no esté disponible, la principal opción no sería otro lateral o carrilero, sino habilitar a Jesús Orozco Chiquete en esa posición.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp

SV