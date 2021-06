Chivas le apuesta todo a su cantera

En Chivas quieren ser como el Barcelona, pero con resultados casi inmediatos.

Dos años tendrán que pasar para que en el Rebaño se noten los cambios estructurales y todo lo que conlleva el plan 70-30, el cual busca que el Guadalajara llene la casa de canteranos de calidad y liderazgo, según explica el director de futbol juvenil en Chivas, Marcelo Michel Leaño.

“Nosotros debemos voltear a ver qué están haciendo los mejores y tenemos un vínculo muy estrecho con el Barcelona, porque ellos están en un cambio también, han desarrollado mucho conocimiento, lo cual nos acorta la curva de aprendizaje para llegar a donde pretendemos.

“Me da risa (lo de Chivas-barcelonizadas) porque es cierto. Nosotros en estos momentos, con estudios y comprobado, puedo decir que invertimos más en las Fuerzas Básicas que el mismo Ajax. Estamos en este momento en el octavo lugar de equipos que más invierte en el mundo en sus jóvenes, esto está en la Asociación de Clubes Europeos y también en la FIFA”.

El pilar de esta nueva etapa por la que atraviesa el Rebaño recae en confiar en sus canteranos y saberlos llevar.

“Debemos creer en los jóvenes, no debutar por debutar, sino desarrollarlos, darles las herramientas para que se consoliden y sean exitosos en el primer equipo. Tratamos de aprender de clubes que tienen particularidades como la nuestra, no solamente el Barcelona, el Ajax también”.

Cambio de mentalidad

En este proceso de generar sus propios futbolistas uno de los grandes males que buscan erradicar es la comodidad en el jugador.

“El jugador es una víctima de un sistema perverso, que cada día es más feroz, pero en muchos casos es una víctima cómoda y debe tomar su protagonismo. El futbol no le pertenece a los entrenadores ni a los agentes, tampoco a los árbitros ni a los directivos, el futbol es del jugador”.

Leaño mencionó que lo trajeron para modernizar el club y las Fuerzas Básicas, así que esto está en camino, apuestan todo a este proyecto 70-30, sabiendo que hay riesgos y que el camino tendrá muchas piedras, pero seguirán con el objetivo de ser los que más y mejores jugadores produzcan.

“En 2010 se disputó una Final de Copa Libertadores con 10 jugadores de cantera y solamente uno que no era de las Básicas, Adolfo ‘Bofo’ Bautista. Algo nos pasó en el camino que no entraremos en comentarios porque hay etapas, personas, y demás, pero eso le pasó a las empresas como Nokia, Blackberry, que si no te reinventas constantemente te pasan los demás. Había que posicionar al club de nueva cuenta”.

- ¿Cuáles son las características del nuevo jugador de Chivas?

- El sello distintivo será ver jugadores más conscientes del club en el que están, comprometidos con los valores, comprometidos con el juego de la institución y esa es la manera de evaluar, con el jugador y quienes están llegando al primer equipo son diferentes. El proceso que he visto, la transformación que veo es en los jugadores, los técnicos, es una esencia que entusiasma.

Generaremos líderes.

Una de las nuevas y más importantes implementaciones es la escuela de capitanes.

“Debe ser un líder, no un cacique, sino alguien que guíe a los demás compañeros, que defienda. No un jefe, un líder que esté primero, que jale a los demás al buen camino, que defienda a la institución, que hable en los momentos importantes”.

Otra de las aptitudes que quieren desarrollar es que los jugadores sean los que hablen al medio tiempo, quitarle los discursos a los técnicos, para que tomen el protagonismo que según Marcelo Michel Leaño merecen.

Chivas trabaja con las nuevas joyas también en su inteligencia emocional y los instruye en el manejo de redes sociales, así como en el hablar en sus conferencias de prensa o entrevistas.

