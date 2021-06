“Pollo” Briseño no quiere pretextos en Chivas

El inicio de torneo no será sencillo para Chivas, pues debido a la gran cantidad de jugadores que tendrá concentrados con la selección nacional, el Guadalajara tendrá que afrontar las primeras jornadas del Apertura 2021 con una larga lista de ausencias.

La Copa Oro y los Juegos Olímpicos serán los compromisos por los que Chivas no contará con varios de sus jugadores, y aunque esto podría significar una desventaja para el equipo dirigido por Víctor Manuel Vucetich, elementos como Antonio Briseño consideran que no deben poner excusas.

“Vamos a pensar positivo, somos Chivas, tenemos la máxima exigencia y los que estemos debemos cumplir con las expectativas, no hay pretextos si se comienza mal y no quiero pensar en eso, creo que conseguiremos los resultados y cuando lleguen los seleccionados el profe tendrá un problema para escoger a quien poner. No hay pretexto para conseguir los resultados, es Chivas y no tenemos el pretexto de decir que no estaban todos”, dijo el defensa rojiblanco.

José Juan Macías, Uriel Antuna, Alexis Vega, Jesús Angulo, Fernando Beltrán y Gilberto Sepúlveda son los jugadores con los que Chivas no podrá contar por sus diversos compromisos con la selección, y es debido a esto que otros elementos con menos reflectores podrían tener una oportunidad invaluable para mostrarse con el Rebaño.

Este es el caso de Christian Pinzón y Pavel Pérez, dos jugadores que se incorporaron al Guadalajara para el próximo torneo. Asimismo, el defensa Diego Campillo, quien el semestre pasado jugó para el Tapatío, podría convertirse en una solución para Vucetich.

MB