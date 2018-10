Chivas hoy se juega su pase a la Liguilla

Chivas está de manteles largos y alfombra roja por la reciente premier de su película; sin embargo, el Rebaño no puede marearse con los reflectores de la pantalla grande, ya que hoy tiene un compromiso en donde debe salir airoso si es que pretende seguir con el sueño de meterse a la Liguilla.

El rival en turno es Morelia, el club de la ciudad donde precisamente se estrenó el filme rojiblanco, pero lo que ahora atañe a todo el equipo de José Saturnino Cardozo, es que Monarcas es uno de los rivales que se encuentran merodeando los puestos de clasificación.

Y es que mientras Chivas se ubica en la posición 11 con 16 puntos, Monarcas ocupa el noveno puesto de la clasificatoria con un total de 19 unidades. Por lo anterior, para el Guadalajara es vital acortar esa distancia entre ellos y los michoacanos, pues de lo contrario podría esfumarse prematuramente la posibilidad de estar en la Fiesta Grande.

Chivas enfrentará a un equipo que hiló seis juegos sin conocer la victoria en este torneo, pero que ahora llega con dos triunfos consecutivos y la convicción de lograr el tercero en la casa del Guadalajara. El Rebaño, por su parte, ya contabiliza cuatro juegos en donde no ha podido sumar de a tres unidades.

La mansión del terror

Contrario a lo que pudiera pensarse, el hecho de que Chivas juegue como local esta jornada puede parecerse más a un mal presagio que a una buena noticia, pues el Guadalajara tiene números más que lamentables cuando juega en el Estadio Akron.

Sólo en este torneo, Chivas ha disputado un total de seis juegos en calidad de local, de los cuales ha empatado uno, ganado otro y perdido cuatro.

En contraparte, las cifras de Morelia abonan un poco a las esperanzas del Guadalajara, pues la monarquía ha disputado un total de siete juegos como visitante y apenas ha podido ganar un par de ellos.

Todo apunta a que este juego podría ser uno de los compromisos más parejos de la jornada, pues incluso en cuestión de goles ambas escuadras marchan de maneras muy similares, ya que mientras Chivas ha anotado un total de 17 tantos, Monarcas ha celebrado 18 dianas en este certamen.

Será en punto de las 19:00 horas cuando se dé el silbatazo inicial de este juego en donde Chivas pretende escribir otro guion con final feliz.

El rival

Por Sergio Lugo

¿Cómo juega?

Morelia ha sido un equipo bastante irregular, muy inconsistente, sobre todo en sus alineaciones. No termino por entender por qué no está jugando su mejor hombre, Diego Valdés. Es un equipo que modifica muy poco su 4-3-3, y que cuando se defiende se vuelve 4-5-

Virtudes

Su fortaleza era trabajar en equipo y el desdoble rápido hacia el frente, esa forma de jugar le crea problemas a cualquier equipo. Otra virtud es que Carlos Guzmán, sin ser un gran lateral, es muy incisivo, todo el partido mantiene una presión y eso también lastima a los rivales.

Debilidades

El no tener una alineación definida en la Jornada 14, además de que, insisto, no entiendo por qué no está jugando Diego Valdés. Su ausencia le resta profundidad al equipo. Sus dos centrales, Achillier y Loeschbor, son unos guerreros, pero son muy lentos, además de que Fierro y Sansores suelen no regresar y eso debilita mucho a su medio campo.

Qué partido podríamos ver

Vamos a ver dos equipos con muchas dudas, un partido donde el que cometa menos errores lo va a ganar. Será un partido entre dos equipos presionados porque ya no pueden perder. Va a ser un duelo intenso y muy disputado, pero de poca calidad; más bien será un duelo rudo y de mucho contacto físico.

Posibles Alineaciones

Chivas

1. Raúl Gudiño, 2. Josecarlos Van Rankin, 4. Jair Pereira, 5. Hedgardo Marín, 16. Miguel Ponce, 11. Isaac Brizuela, 288. Fernando Beltrán, 31. Alan Cervantes, 29. Alejandro Zendejas, 7. Orbelín Pineda, 9. Alan Pulido, DT José Cardozo

Suplentes

34. M. Jiménez, 6. E. Hernández, 33. De Luna, 13. Sandoval, 302. E. Torres, 14. Á. Zaldívar, 23. J. Godínez.

Morelia

13. Sebastián Sosa, 5. Carlos Guzmán, 17. Emanuel Loeschbor, 24. Gabriel Achilier, 6. Sebastián Vegas, 26. Aldo Rocha, 20. Rodrigo Millar, 12. Rodolfo Vilchis, 7. Carlos Fierro, 21. Carlos Ferreira, 27. Miguel Sansores, DT Roberto Hernández

Suplentes

35. L. Malagón, 2. E. Velarde, 8. M. Osuna, 10. D. Valdés, 14. E. Flores, 25. R. Meráz, 11. I. Ávila.

SEDE: Estadio Akron

Árbitro:Fernando Guerrero

Clima: 27º

Hora:19:00 horas

Televisión: Chivas TV y TDN

Multimedia: Minuto a minuto eninformador.mx