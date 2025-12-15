Chivas ya conoce su calendario para el Clausura 2026

La Liga MX dio a conocer el calendario oficial del Torneo Clausura 2026 y con ello quedó trazado el camino que deberá recorrer el Club Guadalajara en su búsqueda por ser protagonista del certamen. El Rebaño Sagrado arrancará el campeonato el sábado 10 de enero, cuando reciba a Pachuca en el Estadio AKRON, escenario en el que disputará ocho de los 17 compromisos de la fase regular.El inicio del torneo presenta un calendario dinámico para Chivas, con partidos intersemanales y salidas complicadas desde las primeras jornadas. Tras debutar en casa, el conjunto rojiblanco visitará a FC Juárez y posteriormente volverá a Zapopan para enfrentar a Querétaro. En las primeras cinco fechas, Guadalajara combinará encuentros como local con visitas a plazas como San Luis y Mazatlán, lo que pondrá a prueba su regularidad desde el arranque.Uno de los puntos más destacados del calendario es que el Clásico Nacional llegará de manera temprana. Chivas se medirá al América el sábado 14 de febrero, en actividad de la Jornada 6, en el Estadio AKRON. Este duelo ante las Águilas suele marcar el pulso anímico del torneo y será una prueba clave para el proyecto rojiblanco, al enfrentarse a su acérrimo rival en una etapa aún temprana del campeonato.Semanas más adelante llegará otro de los partidos más esperados por la afición tapatía: el Clásico Tapatío. Atlas y Guadalajara se verán las caras el sábado 7 de marzo, dentro de la Jornada 10, en el Estadio Jalisco. Un encuentro cargado de historia, rivalidad y presión, que suele tener implicaciones tanto en la tabla general como en el ánimo de ambos planteles.El Clausura 2026 también contará con una Fecha FIFA y tres jornadas dobles, lo que exigirá profundidad de plantel y una buena gestión física. En el tramo final, Chivas cerrará el torneo con compromisos ante Puebla, Necaxa y Tijuana, buscando llegar en su mejor forma a la fase decisiva. El calendario está definido; ahora, el reto será responder en la cancha.Jornada 1Jornada 2Jornada 3Jornada 4Jornada 5Jornada 6Jornada 7Jornada 8Jornada 9Jornada 10Jornada 11Jornada 12Jornada 13Jornada 14Jornada 15Jornada 16Jornada 17SV