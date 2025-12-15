Lunes, 15 de Diciembre 2025

Chivas ya conoce su calendario para el Clausura 2026

Quedó trazado el camino que deberá recorrer el Club Guadalajara en su búsqueda por ser protagonista del certamen

Por: Javier Robles

El Rebaño Sagrado arrancará el campeonato el sábado 10 de enero. IMAGO7.

La Liga MX dio a conocer el calendario oficial del Torneo Clausura 2026 y con ello quedó trazado el camino que deberá recorrer el Club Guadalajara en su búsqueda por ser protagonista del certamen. El Rebaño Sagrado arrancará el campeonato el sábado 10 de enero, cuando reciba a Pachuca en el Estadio AKRON, escenario en el que disputará ocho de los 17 compromisos de la fase regular.

El inicio del torneo presenta un calendario dinámico para Chivas, con partidos intersemanales y salidas complicadas desde las primeras jornadas. Tras debutar en casa, el conjunto rojiblanco visitará a FC Juárez y posteriormente volverá a Zapopan para enfrentar a Querétaro. En las primeras cinco fechas, Guadalajara combinará encuentros como local con visitas a plazas como San Luis y Mazatlán, lo que pondrá a prueba su regularidad desde el arranque.

Uno de los puntos más destacados del calendario es que el Clásico Nacional llegará de manera temprana. Chivas se medirá al América el sábado 14 de febrero, en actividad de la Jornada 6, en el Estadio AKRON. Este duelo ante las Águilas suele marcar el pulso anímico del torneo y será una prueba clave para el proyecto rojiblanco, al enfrentarse a su acérrimo rival en una etapa aún temprana del campeonato.

Semanas más adelante llegará otro de los partidos más esperados por la afición tapatía: el Clásico Tapatío. Atlas y Guadalajara se verán las caras el sábado 7 de marzo, dentro de la Jornada 10, en el Estadio Jalisco. Un encuentro cargado de historia, rivalidad y presión, que suele tener implicaciones tanto en la tabla general como en el ánimo de ambos planteles.

El Clausura 2026 también contará con una Fecha FIFA y tres jornadas dobles, lo que exigirá profundidad de plantel y una buena gestión física. En el tramo final, Chivas cerrará el torneo con compromisos ante Puebla, Necaxa y Tijuana, buscando llegar en su mejor forma a la fase decisiva. El calendario está definido; ahora, el reto será responder en la cancha.

El calendario de Chivas para el Clausura 2026

Jornada 1

  • Guadalajara vs Pachuca
  • Sábado 10 de enero / 5 PM
  • Estadio AKRON

Jornada 2

  • FC Juárez vs Guadalajara
  • Martes 13 de enero / 8 PM (HL) - 9 PM (TCM)
  • Estadio Olímpico Benito Juárez

Jornada 3

  • Guadalajara vs Querétaro
  • Sábado 17 de enero / 5 PM
  • Estadio AKRON

Jornada 4

  • Atlético San Luis vs Guadalajara
  • Domingo 1 de febrero / 7 PM
  • Estadio Alfonso Lastras

Jornada 5

  • Mazatlán FC vs Guadalajara
  • Viernes 6 de febrero / 8 PM (HL) - 9 PM (TCM)
  • Estadio El Encanto

Jornada 6

  • Guadalajara vs América
  • Sábado 14 de febrero / 9 PM
  • Estadio AKRON

Jornada 7

  • Cruz Azul vs Guadalajara
  • Sábado 21 de febrero / 9 PM
  • Estadio Olímpico Universitario

Jornada 8

  • Toluca vs Guadalajara
  • Sábado 28 de febrero / 5 PM
  • Estadio Nemesio Diez

Jornada 9

  • Guadalajara vs León
  • Miércoles 18 de marzo / 8 PM
  • Estadio AKRON

Jornada 10

  • Atlas vs Guadalajara
  • Sábado 7 de marzo / 7 PM
  • Estadio Jalisco

Jornada 11

  • Guadalajara vs Santos
  • Sábado 14 de marzo / 5 PM
  • Estadio AKRON

Jornada 12

  • Monterrey vs Guadalajara
  • Sábado 21 de marzo / 7 PM
  • Estadio BBVA

Jornada 13

  • Guadalajara vs Pumas
  • Domingo 5 de abril / 8 PM
  • Estadio AKRON

Jornada 14

  • Tigres vs Guadalajara
  • Sábado 11 de abril / 5 PM
  • Estadio Universitario

Jornada 15

  • Guadalajara vs Puebla
  • Sábado 18 de abril / 7 PM
  • Estadio AKRON

Jornada 16

  • Necaxa vs Guadalajara
  • Miércoles 22 de abril / 9 PM
  • Estadio del Necaxa

Jornada 17

  • Guadalajara vs Tijuana
  • Sábado 25 de abril / 7 PM
  • Estadio AKRON

