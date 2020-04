Chivas fue mi amor fugaz: Rodolfo Pizarro

Chivas lo llevará siempre tatuado, porque Rodolfo Pizarro le tiene mucho amor y lamentó que no le hayan dado la oportunidad de seguir, porque quería en caso de no irse a Europa, quedarse en el redil para retirarse pero José Luis Higurra en su momento, no lo escuchó.

En año y medio ganó todo con el redil, hizo sinergia con la afición, los extraña porque dice que es difícil encontrar seguidores así y espera algún día, regresar para volver a ser campeón con el gran amor de su vida futbolística.

“Fue un amor fugaz. Ese amor de secundaria, de verano, que dura poquito, pero que es tan real”.

Pizarro precisó en la entrevista con Líderes del Rebaño, que ganar títulos con el Guadalajara le ayudó a crecer en todos los aspectos y agradeció a los seguidores por el apoyo incondicional.

“Los que tuve en Chivas, tenían sin ganar 10 años y por lo que significa Chivas, su afición, que por eso es grande, es difícil de encontrar. Llegar a Chivas, al costar tanto, esperaban cosas de mí y de cierta manera tenía algo de presión y gracias a ese título me ayudó muchísimo. Todos han significado algo en mi vida, los títulos representan todo para un futbolista”.

LS