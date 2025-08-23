Chivas evita la derrota en Tijuana con un empate dramático

Chivas rescató el empate ante Tijuana en el Estadio Caliente; después de un primer tiempo para el olvido, el conjunto Rojiblanco reaccionó en la parte final del juego y, a base de empuje y amor propio, pasaron de ser goleados a igualar el marcador 3 a 3.



El equipo de Gabriel Milito sigue presentando errores claves en zona defensiva, además de desatenciones individuales que terminan por inclinar la balanza en el juego. Las modificaciones no le funcionaron al estratega argentino, ya que, pese a enviar a jugadores titulares al banquillo, Guadalajara mostró otra cara con Roberto Alvarado y Cade Cowell en el campo.



El primer tanto de la noche se presentó tras un error en la zaga defensiva con Diego Campillo y Gilberto Sepúlveda; quienes al no rechazar el esférico, permitieron que Gilberto Mora rematara para colocar el 1 a 0 en el marcador.



Posteriormente, se presentó otro error de Campillo, quien jaló la camiseta a Adonis Preciado en un tiro libre, provocando el quinto penal en el torneo para Chivas, el mismo que Raúl Rangel atajó para mantener con vida al Guadalajara en el juego.





En la segunda mitad, la historia fue la misma, luego de que una floja marca sobre los futbolistas de Xolos permitiera que Jesús Vega asistiera a Frank Boya para definir el 2 a 0. El panorama lucía complicado para Chivas, pero se nubló más cuando Gilberto Mora apareció nuevamente para convertir el juego en una goleada con el 3 a 0.



Cuando parecía que Chivas no se levantaría ante la goleada de los Fronterizos, en una jugada colectiva, Armando González definió 1 a 3 para volver a meter al Guadalajara en el juego. Posteriormente, Efraín Álvarez sacó un disparo magistral de tiro libre para colocar el 3 a 2 y regresar la ilusión a la afición rojiblanca.



A pocos minutos de que terminara el partido apareció Roberto Alvarado, quien sacó un zapatazo potente para vencer a Rodríguez e igualar el marcador, desatando la locura entre los aficionados Rojiblancos con el 3 a 3 final.

ALINEACIONES

TIJUANA

PORTERO

2. Antonio Rodríguez

DEFENSAS

3. Rafael Fernández (80’ 15.Joe Corona)

12. Jackson Porozo

6. Jesús Gómez

16. Jesús Vega

MEDIOCAMPISTAS

17. Ramiro Árciga (75’ 7.Vitinho)

34. Frank Boya

8. Iván Tona (69’ 18. Aarón Mejía)

10. Kevin Castañeda (75’ 202.Joban González)

DELANTEROS

11. Adonis Preciado

19. Gilberto Mora

D.T. Sebastián Abreu

CHIVAS

PORTERO

1.Raúl Rangel

DEFENSAS

4. Miguel Tapias (46’ 25. Roberto Alvarado)

17. Luis Romo

3. Gilberto Sepúlveda

5. Bryan González

37. Richard Ledezma (4’ 2.Alan Mozo) (46’ 7.Cade Cowell)

MEDIOCAMPISTAS

15. Érick Gutiérrez

19. Diego Campillo (46’ 23.Daniel Aguirre) (72’ 24.Miguel Gómez)

226. Santiago Sandoval

DELANTEROS

34. Armando González

10. Efraín Álvarez

D.T. Gabriel Milito

