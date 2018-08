Chivas estuvo cerca de la diablura

Fue un partido de toma y daca. Estuvo rodeado de emociones futbolísticas con errores que fueron bien capitalizados por el rival marcando gol, expulsiones, conato de bronca y actuaciones oportunas de los arqueros en los minutos finales. Toluca y Chivas empataron 2-2, ayer en el Estadio Nemesio Díez, en la Jornada 3 del Apertura 2018.

Apenas arrancó el juego, y al minuto 3 la zona baja rojiblanca ya daba de qué hablar de manera negativa. Rubens Sambueza desde campo propio avanzó hasta tres cuartos de cancha con balón controlado, y observó el movimiento de Ernesto Vega picando a la espalda de Jair Pereira. El argentino asistió con precisión y ante la salida de Raúl Gudiño, Vega lo dejó fuera de acción al mandar el esférico al fondo del arco. Pereira se vio lento y no tuvo capacidad de reacción.

El Rebaño lucía sin creatividad, por fuera Josecarlos Van Rankin y Edwin Hernández no tenían llegada. Los volantes Isaac “Conejito” Brizuela y Gael Sandoval no abrían la cancha, mientras que Orbelín Pineda intentaba, pero nada le salía.

Guadalajara no bajó los brazos, insistió y su premio fue equilibrar las acciones.

El encuentro entró en una dinámica de emociones en ambos arcos, Alan Pulido dio aviso de gol con disparo y la respuesta de Toluca fue con Rubens Sambueza, quien exigió a Gudiño. Había muchos espacios en media cancha, que fueron aprovechados para contragolpear, aunque Chivas se veía mejor conforme pasaban los minutos.

Gael Sandoval, quien marcó dos tantos el martes pasado en la Copa MX, al 42’ demostró que andaba encendido todavía, tras perforar a la zaga, salió airoso entre dos jugadores y buscó gol de bandera, pero el poste izquierdo salvó a Alfredo Talavera. El rebote le favoreció a Ángel “Chelo” Zaldívar, quien solamente chocó el balón para marcar. La jugada del gol fue completamente de Gael.

En la parte complementaria Chivas tejió buena jugada que rubricó de nuevo Zaldívar. Al 51’ Alan Pulido aguantó el balón por derecha, cedió a la banda derecha al “Conejito”, quien tras llegar a línea de fondo mandó balón preciso al “Chelo”, quien se anticipó de palomita a su marcador para conectar de cabeza y poner el 2-1.

Pero Chivas no aguantó la presión de los Diablos Rojos. En la salida regalaron el esférico y Toluca aprovechó que los tapatíos estaban mal parados para tras transitar el balón por la izquierda, meter centro raso que conectó Luis “Quick” Mendoza para anotar el tanto del empate. Salcido alcanzó a desviar el esférico, pero no fue suficiente para evitar la caída de su arco.

Cuando corría el 77’, Chivas vivió dos momentos contrastantes. Primero le anulan un gol por estar Josecarlos Van Rankin en fuera de lugar, luego se viene la expulsión de Alfredo Talavera, quien en su intento por cobrar de inmediato fue amonestado por Arturo Ramos. El arquero cayó en reclamos y fue expulsado. Chivas se iba con todo buscando el tanto del triunfo.

El partido terminó con empate, con los dos equipos calientes. Chivas no pudo aprovechar el jugar 13 minutos con superioridad numérica, y en tiempo agregado, Pineda fue expulsado. Los arqueros tuvieron acciones vitales en el cierre.

MOMENTOS CLAVE

Errores son goles

William Da Silva perdió esférico en la salida. Chivas le dio buen manejo con “Aris”, quien se apoyó con Gael Sandoval, para que provocara el tanto de la ventaja con Zaldívar. Chivas hizo lo mismo, Orbelín Pineda se equivocó en la salida y lo entregó. Toluca no perdonó para empatar.

Los arqueros fueron factor

Carlos Salcido no despejó bien un balón, lo terminó regalando y Raúl Gudiño detuvo el disparo de Enrique Triverio, lanzándose a su costado izquierdo. El recién ingresado Luis García tras la expulsión de Talavera, le quitó el gol a “Chelo” Zaldívar, quien tras pase excelso de “Conejito”, achicó perfecto.

Conato de bronca

Enrique Triverio derribó a Orbelín Pineda, quien discutió con Rubens Sambueza, el rojiblanco soltó un manotazo y el argentino se tiró al césped al sentir el impacto. Carlos Salcido se fue contra el “14” porque el toluqueño fingió, hubo aventones y César Ramos terminó por sacar la roja a Orbelín.

ÁNGEL DEL GOL

El “Chelo” está de vuelta

Pasaron 11 meses y 14 días para que Ángel Zaldívar gritara gol de nueva cuenta.

Ayer, “El Chelo” revivió con un doblete en la casa de los Diablos Rojos del Toluca, goles que le dieron la ventaja a su equipo en el infierno.

En el tiempo de compensación, el “14” del Rebaño tuvo en su pierna izquierda el tanto que pudo haberle dado el primer triunfo al Guadalajara en este torneo, pero le faltó decisión.

Zaldívar, aquejado por las lesiones, se había perdido la mayoría de los partidos de los torneos Apertura 2017 y Clausura 2018. Ayer, Ángel, el delantero de 24 años, regresó con un doblete que da esperanzas de contundencia al ataque rojiblanco para lo que resta del certamen.

Este torneo lleva 239 minutos jugados.