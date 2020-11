Chivas está en buenas manos: Molina

Las lesiones que tiene el Guadalajara de cara al partido ante el Necaxa, no son pretexto en caso de no lograr el pase a los cuartos de final del torneo Guard1anes 2020, ya que aseguró el capitán Jesús Molina, vienen jugadores con mucha calidad.

“Abre puertas a muchos jóvenes que vienen picando piedra y buscando una oportunidad, entonces ahora que me preguntan eso, les digo que veo a dos o tres jugadores que no están solamente para estar en el primer equipo, sino que hasta para ser titulares. En concreto, Eduardo Torres, en mi posición y cada día lo siento más maduro, tomando mejores decisiones y seguramente será el próximo referente del equipo. Gilberto Sepúlveda, quien no deja de ser un joven, se le exige como veterano pero es un joven de 21 años, también será referente en del equipo; Óscar Macías, Adrián Villalobos y viene una camada buena de jugadores”.

Los rojiblancos para el torneo entrante, repatriarán a elementos que tienen prestados como césar Huerta, por ejemplo, Gael Sandoval y en ese sentido de llegadas, el capitán rojiblanco se siente tranquilo por la forma en cómo vienen trabajando las nuevas generaciones.

“Chivas está en buenas manos, hoy estamos en una crisis en la cual no se pueden hacer muchas incorporaciones por tema económico y estamos bien respaldados por estos jóvenes, piden una oportunidad y la merecen”.

Le ha tocado ver en Fernando Beltrán a un socio excelente, se han complementado muy bien y tienen roles bastante definidos, precisó Molina.

“Hacemos una muy buena mancuerna, tiene ese cambio de ritmo, tiene buenos pases entre líneas, lectura y yo tratando de ser el equilibrio del equipo, el más recuperador, la fortaleza del juego aéreo, él está para los rebotes y comenzar la generación de futbol. Las condiciones son diferentes y considero que la mancuerna nos da frutos durante muchos torneos”.

El contención rojiblando señaló que han iniciado la puesta punto en lo táctico de cara al encuentro del sábado ante el Necaxa, en espera que lleguen los jugadores seleccionados en buenas condiciones.

“Iniciamos el tema táctico del partido (en el estadio), al parado del equipo, esperamos se incorpore los seleccionados Uriel Antuna y Gilberto Sepúlveda, apenas el día de ayer inició Beltrán, Angulo y ‘Chicote’. Fue una semana atípica por las convocatorias de mis compañeros, pero de a poco estamos trabajando de cara al partido del sábado”.

Comunicación detallada

Cuando algo no le gusta al capitán o a cualquier jugador, el cuerpo técnico de Chivas que encabeza Víctor Manuel Vucetich está siempre abierto a escuchar, lo cual deja tranquilo al capitán.

“Sin duda que tenemos esa comunicación, no nada más en el partido sino en toda la semana. Siempre se acerca para hablar con los de mayor experiencia, esa comunicación ha sido fundamental para quedar dentro del campo y sí existe esa comunicación, esa apertura del cuerpo técnico para tomar la palabra y decir cómo nos sentimos mejor. Al final él decide cómo va la formación”.

Ganar el partido del sábado es una obligación, no importa cuántas bajas presenten, porque la afición merece triunfos y dejar atrás los cinco torneos sin estar dentro de la Liguilla peleando por el título.

“Es una baja sensible para el equipo por lo que representa Alexis no solamente en la cancha, también en el vestidor. No hay pretextos, hay gente que lo puede suplir de muy buena manera y considero que Jesús Angulo viene haciendo las cosas muy bien, decidirá Víctor Manuel Vucetich y quien entre estará en condiciones óptimas de hacer las cosas bien. No hay pretextos, estamos en nuestra casa y aunque no tenemos a nuestra gente físicamente en el estadio, sabemos que nos están apoyando a distancia, por lo que debemos representarlos dignamente”.

