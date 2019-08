Chivas entra en fase de auto análisis

Las desatenciones individuales en el Guadalajara tendrán que asumirse de manera puntual por quienes han fallado, porque mientras cada jugador del Rebaño no haga una evaluación personal hasta esta fecha, para saber qué corregir, el resultado al final del torneo será un fracaso más y Dieter Villalpando ha comenzado con el suyo.

"Creo que entré bien al partido, pero eso no basta, tengo que ser más regular para ayudar al equipo a obtener los triunfos que buscamos".

En conjunto, Chivas ha sido muy irregular, motivo por el cual no han encontrado equilibrio futbolístico y eso es un tema importante a solucionar cuanto antes, así lo reconoció el volante rojiblanco.

"No podemos regalar 45 minutos, en el segundo tiempo se trabajó bien y se hizo un gran esfuerzo, pero no alcanzó, debemos de estar más atentos durante los 90 minutos porque no es fácil remontar 2 goles".

Ya conforme pasan las jornadas, los rivales en sus estudios terminan por coincidir en que cuando le hacen presión alta al equipo tapatío, les quitan el balón, entrar en cierta desesperación y es ahí donde llegan los errores.

"El equipo debe apretar más, los rivales se están dando cuenta de que por momentos nos estamos echando atrás y ahí es donde nos presionan, tenemos que ajustarlo para que nos hagan eso en los siguientes partidos".

Lo que le conviene al Rebaño es olvidar lo sucedido hasta hoy, defender las cosas que han hecho bien, para que en lo restante del torneo no caigan en errores que han sido una constante hasta la fecha seis.

"Hay que dejar esto atrás, esta derrota duele, pero ya es pasado, debemos de enfocarnos en el siguiente partido y prepararlo mejor para sacar la victoria porque Cruz Azul es un equipo que juega bien".

LS