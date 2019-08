Tomás Boy está molesto por cómo le hacen goles a Chivas

Las formas son importantes para todo, y en Chivas, el técnico Tomás Boy está molesto por cómo el equipo recibió los goles con los cuales el Necaxa los venció el domingo (2-1), porque parecía que estaban haciendo que pesara la casa y de pronto aparecieron errores que consideró graves.

Los rojiblancos, en su forma de jugar han estado buscando desdobles letales que en ocasiones dejan mal parado al equipo cuando en el desarrollo de la jugada se comete un error, pero ante los hidrocálidos no fue el caso, por eso la molestia del técnico.

''Sabemos que este equipo, su mayor virtud son las contras. Sin embargo, no fue por ahí donde nos hicieron daño, no hay excusas, el equipo necesita trabajar 90 minutos, no 45 bien. Uno tiene que hacer conciencia de que no podemos permitirnos ese tipo de goles. Uno es un tiro muy largo (segundo gol), el otro es un saque de banda, en donde tenemos mucha ventaja porque está de espaldas el jugador y no puede permitirse esto a nuestros jugadores''.

El ''Jefe'' precisó que el cambio de esquema tampoco fue un factor para que les hicieran los goles, porque la naturaleza de las jugadas, dicen que fueron errores que no deben volverse a cometer en el Guadalajara.

''Practicamos casi toda la temporada jugar con una línea de cuatro, con un concepto, reconversión, presión alta en la zona del adversario. El trabajo es que la otra formación no me estaba dando, nos metieron cuatro goles (ante León), así que esta parte ya no nos iba a dar más. Quizá hubo confusión en algunos recorridos, pero no pasó por ahí los goles. No fue esa parte, no es responsabilidad la parte táctica, claro que me puedo equivocar porque estoy sujeto a equivocaciones, como cualquiera pero creo que los goles cómo caen''.

