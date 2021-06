Chivas con su proyecto 70-30, dice adiós a inversiones millonarias

En todas las áreas del Guadalajara hay planes en curso, los cuales tienen un tiempo determinado para entregar resultados. Y se puede precisar que el más ambicioso, luego de hacer inversiones millonarias con pobres resultados deportivos, es el proyecto 70-30, que tiene un tiempo determinado para entregar buenas cuentas de dos años y que a la postre, busca erradicar las grandes inversiones con jugadores traídos de otros clubes.

Chivas tiene como punta de lanza en este proyecto a jugadores que ya están en el primer equipo como Gilberto Sepúlveda, Luis Olivas, Eduardo Torres, entre otros que están abriendo el camino a otros compañeros, siendo protagonistas y ganando minutos en la Liga MX.

La meta de Marcelo Michel Leaño y la dirigencia es que en dos años el primer equipo esté plagado de jugadores nacidos en la cantera rojiblanca, porque desde los 13 años les están inyectando el ADN que una institución como Chivas debe tener, así lo explicó el propio director de futbol juvenil en el redil.

''No es mi gestión, es compartida como equipo de trabajo, pero definitivamente es que en los próximos dos años, se tenga el 70 por ciento del plantel con jugadores canteranos, el 70-30. Llegar a un 70-30 habla de que tiene una cantera muy sólida, pero no se trata solamente de jugar con jóvenes, aquí es creer en el joven con calidad porque este equipo tiene que estar en los primeros lugares, este equipo tiene que ser capaz de desarrollar sus mejores jóvenes porque es el equipo más grande de México. Debemos consolidarlos y ser de éxito en la Liga, porque eso es lo que la gente quiere. Sueño con tener en unos años, un capitán de 18 años ¿por qué no? Si el Ajax lo tuvo''.

A los jugadores les dan desde jóvenes toda la responsabilidad de ejecutar, de jalar al compañero que no está trabajando bien, porque ya no es responsabilidad solamente del cuerpo técnico, directiva o entrenadores de las básicas, también los jugadores deben dejar de lado la comodidad en la que están, por eso sueña con un capitán de 18 años en el primer equipo.

''El protagonista del juego, es el jugador y la única forma que haya un mejor futbol, es regresarle el protagonismo al que ejecuta, lo cual viene acompañado de responsabilidad, porque también el jugador es una víctima de este sistema perverso que cada día está más feroz. En muchos casos es una víctima cómoda, entonces el jugador debe agarrar el protagonismo porque el futbol no le pertenece a los entrenadores, no le pertenece a los entrenadores, directivos, a los representantes ni a los árbitros. El juego le pertenece a los jugadores''.

Leaño aplica una frase a Chivas en su reestructuración

El directivo aseguró que está regresando a las bases con distintas metodologías, pero en busca de una modernización en todas las áreas, partiendo de conceptos básicos, haciendo que el jugador sea el principal responsable en todos los aspectos.

''Hoy existe toda una industria alrededor, un cuerpo técnico de 16 personas, drones y si viera mejores jugadores diría que es la modernidad ha funcionado, pero como decía Menotti, ‘Marcelo, lo que yo veo ahora ya lo había visto antes, pero lo que yo veía antes, ya no lo veo ahora’''.

Dentro de su análisis, Marcelo Michel precisó que la cantera del Guadalajara se perdió hace tiempo, traía un proceso muy bueno, pero no se explica cómo es que dejaron de producir jugadores cuando tienen mucho talento y todos buscan un lugar en las básicas de Chivas.

''El futuro del futbol está en el pasado, en su contacto con el pasado y es lo que estamos tratando de hacer. Mi misión que tengo aquí es actualizar el club en las fuerzas básicas, que llegó a ser lo más alto del futbol mexicano porque disputamos una final de Copa Libertadores con puros nacidos en la cantera, excepto uno, el 'Bofo'. Algo pasó en el camino y también esto pasa en las empresas, que no se reinventan y había que posicionar al club''.

Juntan a los capitanes cada semana

Dentro de esa modernización que está haciendo Marcelo Michel, hay varios cursos que se imparten y que al final de cuentas, terminan siendo muy productivos, por ejemplo, tienen uno de capitanes, cada semana se reúnen desde el primer equipo, hasta las fuerzas básicas Sub-13. Comparten experiencias, pero sobre todo, les enseña a cómo ser un líder, a desarrollarles sus cualidades a los jóvenes para que siempre tengan recursos para jalar a sus compañeros y alzar la voz en el momento adecuado.

''La misión es que los jugadores sean mejores personas y jugadores, el sello distintivo será cuando vean elementos más conscientes del club en el que están, más comprometidos con los valores, con una devoción muy grande por la institución y por el juego, esa es la manera de evaluar (trabajo de Marcelo Leaño)''.

Leaño precisó que la muestra de lo que se está haciendo en el club, se ve reflejada en elementos como ''Tiba'' Sepúlveda, Torres y Olivas, por mencionar a algunos, ya que llegan con una mentalidad diferente.

''Al final de cuentas con el jugador (lo van a evaluar), porque hoy en día el jugador que está llegando al primer equipo es diferente, no digo que mejores o peores, porque siempre habrá elementos buenos cada año, pero el proceso que he visto, en lo que se ha transformado la institución en estos casi tres años, el ambiente, entrenadores, jugadores, la esencia me entusiasma''.

