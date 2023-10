Chivas: comerciantes del Estadio Jalisco extrañan al Rebaño

Hace 13 años que el Guadalajara se mudó al Estadio Akron, pero aún con el paso del tiempo los vecinos del Estadio Jalisco no se olvidan del Rebaño.

Un caso especial es el de los comerciantes y locatarios que tienen sus negocios en las cercanías del coloso de la Calzada Independencia, pues ahora que el Guadalajara volverá al Jalisco para medirse a los Tigres, hay quienes reconocen extrañar al conjunto 12 veces campeón del futbol mexicano.

“Yo tengo toda mi vida viviendo aquí, casi 40 años y fue un cambio muy drástico (la mudanza de Chivas). Sí se extraña el ambiente y el equipo como tal, fue muy triste que se fuera. El ambiente familiar de los que eran porras, no barras, eso se extraña, en sí el ambiente, porque era sano, más familiar que con Atlas. Hablando económicamente, la gente venía y gastaba más, no se la pensaban en apoyar a la economía de aquí, ya no es como antes”, comentó la propietaria de una tienda de abarrotes que prefirió ser llamada como Fany.

El Guadalajara regresará al Jalisco por un partido debido a que el Estadio AKRON fue el escenario en donde este miércoles se realizó un concierto del artista canadiense The Weeknd, algo que llevó a la directiva tapatía a mover el duelo por precaución ante el daño que podría sufrir la cancha.

Por otro lado, un comerciante que vende tortas ahogadas en las cercanías del inmueble, confía en que el regreso del Guadalajara podría significar una buena venta ya que está seguro de que el estadio se llenará de aficionados rojiblancos.

“De alguna forma yo creo que el Jalisco sigue siendo casa de Chivas, ya que la compartía con Atlas, pero sigue siendo su casa también, yo creo que sí van a llenar”, comentó.

Será este sábado a las 19:05 horas, tiempo del centro del país, cuando el Guadalajara se mida a los Tigres en el Jalisco, esto en un duelo que formará parte de la Jornada 14 del Apertura 2023.

SV