Chivas cae ante Tapatío en La Piedad

Se puede decir que el resultado no importaba, la intención era mantener el ritmo de juego y no perder estado físico y futbolístico en esta Fecha FIFA y más porque sigue el Play In; sin embargo, el Guadalajara se dio el lujo de perder este miércoles ante su filial de la Liga de Expansión, el Tapatío con marcador de 3-2, en amistoso disputado en el Estadio Juan N. López de La Piedad, Michoacán.

Los 13 mil aficionados que abarrotaron el vetusto escenario de La Piedad, fueron testigos de cómo Chivas se presentó con un cuadro “titular” a este encuentro, frente a un equipo de Tapatío que ya está de vacaciones y que solo se presenta con la finalidad de apoyar a su hermano mayor para que llegue de la mejor manera a su partido ante Pumas en los Cuartos de Final del Apertura 2023, por lo que terminó por ser un interescuadras con aficionados y en otro estado de la República.

A este encuentro, Pauno mandó a Miguel Jiménez, Alan Mozo, Gilberto Sepúlveda, Antonio Briseño, Christian Calderón; Rubén González, Fernando Beltrán, Érick Gutiérrez, Ricardo Marín, Ronaldo Cisneros e Isaac Brizuela, destacando la ausencia de Roberto Alvarado, quien está con el Tricolor en esta Fecha FIFA.

Para el segundo tiempo, el Profe Pauno modificó a todo su equipo, enviando al terreno de juego a Óscar Whalley, Jesús Sánchez, Hiram Mier, Raúl Martínez, Alejandro Mayorga, Eduardo Torres, Víctor Guzmán, Pável Pérez, Alexis Vega, Yael Padilla y Daniel Ríos.

En cuanto a los goles del encuentro, por Tapatío anotaron Gilberto García al minuto 11, Juan Brígido al 30’ y Alejandro Organista al minuto 56; mientras que por el Guadalajara descontaron Alexis Vega al 50’ y Yael Padilla tan solo dos minutos después, al 52’.

SV