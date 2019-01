Chivas cae ante Santos y se baja del liderato

Chivas perdió el invicto y el liderato del Clausura 2019 en Torreón, donde cayó por 1-0 ante Santos Laguna, un resultado que deja al Rebaño en segundo lugar general.

El único gol del partido fue anotado por José Juan "Gallo" Vázquez, ex jugador de Chivas, al 19'.

José Saturnino Cardozo, técnico de Chivas, cambió el once inicial rojiblanco respecto a la victoria de la jornada pasada ante Toluca y el Rebaño jugó por primera vez de inicio en el Clausura 2019 con una línea de cinco defensas.

El sacrificado fue Carlos Cisneros, extremo por izquierda, quien dejó su lugar al zaguero Hedgardo Marín.

Chivas mostró más lucidez en los primeros minutos del partido, atacando sobre todo por la banda izquierda, donde aparecían Pulido, Ponce y Brizuela.

Santos parecía más concentrado en contener a Chivas que en atacar, pero fueron los laguneros quienes abrieron el marcador al 19' con un gol desde afuera del área anotado por José Juan "Gallito" Vázquez, que provechó las facilidades de la zaga rojiblanca y el portero Raúl Gudiño.

Tras recibir el gol, Chivas se extravió en la cancha y los Guerreros estuvieron a punto de marcar el segundo, pero Gudiño se reivindicó con una oportuna reacción que le permitió desviar con el pie un remate raso de Correa.

Las mejores ocasiones de Chivas en el primer tiempo fueron obra de Pulido, que en ambos casos recortó hacia el centro desde la izquierda y disparó a puerta, una jugada similar a la que generó el gol del tamaulipeco con el que Chivas se impuso a Toluca la jornada pasada.

Si en el primer tiempo la banda izquierda fue la mejor de Chivas, el flanco más productivo en la segunda parte fue el derecho, donde Van Rankin metió en serias dificultades en un par de ocasiones a la defensa santista. Además, el defensa fue el autor de la ocasión más clara del Rebaño en el complemento, un remate de cabeza al 61'.

Aunque Chivas no cerró el primer tiempo de manera brillante, los cambios no llegaron sino hasta el 74', cuando salieron Vega y Marín para permitir los ingresos de Madrigal y Sandoval, con lo que Chivas pasó a jugar con cuatro defensas, la configuración que le dio buenos resultados en las tres primeras fechas del torneo, aunque no esta tarde en Torreón.

En su siguiente compromiso de Liga el Rebaño recibirá a Veracruz el lunes 4 de febrero a las 20:00 horas, pero antes medirá fuerzas en Copa con los Cimarrones de Sonora el martes 29 de enero a las 19:00.

LS